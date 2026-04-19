Mónica Pont presume de su relación con Víctor Prat y aclara cómo se lleva con Elsa Anka: "Paz y amor"

El Barcelona Open Banc Sabadell - Conde de Godó se ha convertido este año en algo más que una cita imprescindible para los amantes del tenis: también está siendo escenario de reencuentros, nuevas parejas y escenas cargadas de sentimiento en las gradas. Entre los rostros conocidos que han pasado por el Real Club de Tenis de Barcelona, Mónica Pont y Víctor Prat han acaparado miradas al pasear su relación con total naturalidad, cómplices y muy cariñosos mientras disfrutaban de uno de los partidos del prestigioso torneo.

La actriz y su pareja se han mostrado felices y enamorados en su visita a Barcelona, consolidando así una historia que ya no esconden y que afrontan con madurez pese a la distancia. Ante las cámaras, Mónica ha dado la última hora sobre cómo se organizan en el día a día: "Fenomenal. Yo vivo en Madrid, yo vengo los fines de semana cuando puedo y él viene a Madrid", ha explicado, dejando claro que la relación funciona y que ambos ponen de su parte para que el amor no entienda de códigos postales.

Pont también ha querido zanjar cualquier posible especulación en torno a Elsa Anka, expareja de Víctor, dejando claro que entre ellas no hay conflicto alguno. "No hay ningún problema, todo fantástico, peace and love", ha asegurado, con una sonrisa y un mensaje de calma, subrayando que prefiere quedarse con el buen rollo antes que alimentar cualquier rumor.

Más allá de su vida sentimental, la actriz ha aprovechado su visita a Barcelona no solo para disfrutar del tenis, sino también para estar con su madre. "Ayer estuve con ella, también he venido para verla. Ayer estuve con ella, está ahí en una residencia, bien, me la llevé a comer, estaba feliz, bien", ha relatado, mostrando el lado más familiar de su viaje. Para Mónica, esa conexión es esencial: "Al final uno tiene que tener paz, ¿no? Es lo más importante, paz", ha reflexionado, dejando entrever que su prioridad pasa por encontrar equilibrio y serenidad en lo personal.

En cuanto a la relación con su hermana, reconoce que el camino es más complejo. Sin dramatizar, la actriz admite que esa paz todavía no es una realidad: "Es más difícil, pero llegará", ha afirmado con esperanza, abriendo la puerta a una posible reconciliación futura. Así, entre gestos de cariño con Víctor Prat en las gradas del Barcelona Open Banc Sabadell - Conde de Godó y su compromiso con la familia, Mónica Pont muestra un momento vital en el que el amor, la calma y la búsqueda de paz interior marcan su presente.