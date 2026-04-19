Agencias

La española Paula Blasi logra un triunfo histórico en la Amstel Gold Race

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Redacción deportes, 19 abr (EFE).- La española Paula Blasi (UAE) se impuso en solitario en la 12ª edición de la Amstel Gold Race disputada este domingo entre Maastricht y Valkenburg, sobre un recorrido de 158,1 kilómetros.

Blasi, campeona de Europa y tercera del mundo sub-23, atacó en la segunda subida al Cauberg, a 26 kilómetros de meta, y ya sola resistió hasta presentarse en meta con un tiempo de 4h02:14, haciendo inútil la persecución del grupo de favoritas.

La española sucede en el palmarés a la neerlandesa Mischa Bredewold, ganadora en 2025. EFE

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