La cadena de helados 'premium' Lucciano's se expande en España con su desembarco en Madrid

Lucciano's, la marca internacional argentina de helados 'premium', acelera su expansión y refuerza su presencia en España con la próxima apertura de una nueva heladería en Madrid, según informa en un comunicado.

En concreto, el nuevo espacio, que abrirá este viernes, estará ubicado en pleno corazón de la capital, concretamente en Arenal nº3, a escasos metros de la Puerta del Sol, uno de los enclaves más concurridos de la ciudad.

Esta apertura supondrá la séptima de Lucciano's en España, que da un paso más en su estrategia de crecimiento en el mercado nacional, con una clara apuesta por ubicaciones 'prime' con un alto atractivo turístico y gran afluencia de público tanto local como internacional.

Lucciano's, que cuenta con más de 100 locales en todo el mundo, inició su expansión en España en 2022 y actualmente cuenta con heladerías en ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga y Granada, y analiza nuevas oportunidades en ubicaciones estratégicas del país, como Sevilla, Palma de Mallorca y Alicante.