Israel anuncia la expansión de la barrera de seguridad en la frontera con Jordania

Equipos especializados Israel llevaron a cabo la detonación controlada de cerca de 500 minas anticarro antiguas en tres campos minados ubicados en la frontera con Jordania, una medida que forma parte de un proyecto más amplio de seguridad nacional. Según informó el Ministerio de Defensa, este operativo se enmarca dentro de la ampliación de la barrera de seguridad en la frontera oriental de Israel, una obra que busca reforzar la protección del país en esa región.

Tal como publicó el Ministerio de Defensa de Israel, la Autoridad Nacional de Acción contra Minas (INMAA) coordinó estos trabajos en el contexto del establecimiento de la Barrera de Seguridad Fronteriza Oriental, proyecto encabezado por la Administración Fronteriza y de la Valla Fronteriza de ese ministerio. Según consignó la fuente oficial, las minas destruidas habían sido almacenadas en la zona desde finales de los años sesenta y se encontraban distribuidas en tres campos identificados como prioritarios para la intervención.

El medio detalló que el costo total de la iniciativa asciende a unos 1.700 millones de dólares, equivalentes a cerca de 1.455 millones de euros, y prevé la implementación de un sistema multicapa que abarcará aproximadamente 500 kilómetros de la frontera oriental. Este sistema contempla diversos niveles de protección y vigilancia, diseñados para fortalecer las capacidades defensivas ante amenazas externas.

Según el comunicado citado por el medio, el plan persigue consolidar la seguridad nacional y la presencia estratégica de Israel en esa franja limítrofe. Las obras forman parte de una estrategia más amplia y renovada, formulada conjuntamente por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Mando Central. Entre las novedades señaladas, se incluye el establecimiento de una nueva división responsable de la seguridad en dicha zona, que asumirá tareas de vigilancia y respuesta ante posibles incidentes en el límite con Jordania.

El Ministerio de Defensa remarcó que la remoción de minas constituye una acción indispensable para el desarrollo del proyecto, ya que estos artefactos representaban un riesgo tanto para los trabajadores encargados de la construcción como para quienes viven en las proximidades de la frontera. La detonación controlada de los explosivos se realizó siguiendo estrictos protocolos de seguridad, con el objetivo de evitar cualquier accidente o daño colateral.

Dentro del plan de protección, el sistema multicapa prevé la utilización de barreras físicas, tecnología de detección avanzada y la implementación de recursos humanos adicionales para garantizar la vigilancia efectiva. Estas medidas responden a la necesidad de adaptar la estrategia nacional de defensa a las condiciones y desafíos actuales, en línea con las directrices definidas por las autoridades militares y gubernamentales.

Al abordar el presupuesto y la infraestructura necesaria, el Ministerio de Defensa también subrayó la magnitud del esfuerzo financiero y logístico que representa el proyecto. El despliegue del sistema abarca múltiples fases y requiere la coordinación de distintas unidades y organismos estatales, incluyendo tanto fuerzas armadas como entidades civiles responsables de la neutralización de minas y la gestión de la línea fronteriza.

Según reportó el mencionado ministerio, la expansión de la barrera fronteriza y la eliminación de los explosivos antiguos buscan no solamente prevenir incursiones no autorizadas o amenazas externas, sino también crear una mayor zona de seguridad en torno a las áreas más vulnerables. El establecimiento de una nueva división militar dedicada a la protección de la parte oriental se interpreta como un paso adicional en la consolidación de la postura defensiva israelí en el marco de la estrategia formulada para los próximos años.

El proyecto, que también contempla la integración de sistemas de alerta e intervención rápida, ha sido presentado como un componente esencial de la política de seguridad de Israel, dada la situación geopolítica regional. Según subrayó el Ministerio de Defensa, las acciones adoptadas resultan de evaluaciones previas que identificaron la necesidad de modernizar y fortalecer la defensa en la frontera con Jordania, un sector considerado estratégico para la estabilidad y control del territorio.

La iniciativa anunciada prevé continuar durante los próximos años, con etapas sucesivas para la finalización de la barrera y la puesta en funcionamiento del sistema multicapa en toda la extensión fronteriza proyectada.