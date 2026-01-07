El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, diagnosticado de cáncer a sus 74 años

A la luz de un reciente comunicado difundido por el Newcastle United, la familia de Kevin Keegan, figura ampliamente reconocida en el fútbol británico, notificó que el exfutbolista y entrenador enfrenta una nueva etapa médica tras la confirmación de un diagnóstico de cáncer derivado de una evaluación hospitalaria por síntomas abdominales. La nota, publicada este miércoles, resaltó la solicitud de privacidad durante las próximas semanas y transmitió el agradecimiento de Keegan al personal sanitario implicado en su atención, presentando el contexto de su situación actual.

Según informó Newcastle United, Keegan, de 74 años, acudió al hospital donde se le realizaron estudios adicionales relacionados con molestias abdominales. El resultado de dichas pruebas arrojó el diagnóstico de cáncer, que conllevará un periodo de tratamiento. En el comunicado difundido por el club, se recogieron las palabras de la familia: “Kevin Keegan ingresó recientemente en el hospital para una evaluación adicional de sus síntomas abdominales. Estas pruebas revelaron un diagnóstico de cáncer, por el cual Kevin se someterá a tratamiento". El texto concluyó subrayando la gratitud de Keegan hacia el equipo médico y la petición explícita de no realizar más comentarios sobre su estado de salud.

Nacido el 14 de febrero de 1951 en Armthorpe, Keegan cuenta con una trayectoria que abarca tanto logros individuales como colectivos. Durante su etapa como futbolista profesional, obtuvo el Balón de Oro en dos ocasiones consecutivas, en 1978 y 1979, cuando jugaba para el Hamburgo, equipo con el que alcanzó una Bundesliga. En su etapa previa en el Liverpool, logró tres títulos ligueros, una FA Cup, dos Copas de la UEFA y el campeonato de la Copa de Europa en la temporada 1976/77, según consignó Newcastle United.

Además de su destacada carrera como jugador, Keegan desarrolló una reconocida labor como entrenador. Su primera experiencia en este campo ocurrió en el Newcastle, continuando después en el Fulham, la selección masculina de Inglaterra, el Manchester City y, en una última etapa, regresó al Newcastle. El medio Newcastle United detalló que su figura se asocia a momentos clave tanto en el terreno de juego como en los banquillos, consolidando una presencia notable en la historia del fútbol británico.

El Newcastle United, encargado de la difusión del comunicado familiar, reiteró la solicitud de privacidad para Keegan y su círculo cercano durante el proceso de tratamiento, además de recalcar el aprecio manifestado hacia el personal médico responsable de su cuidado. El club no anticipó más informaciones públicas por parte de la familia, enfatizando que no emitirán más declaraciones sobre la evolución médica de Keegan.