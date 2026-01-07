Simon Yates culminó su carrera en el ciclismo profesional tras cerrar la temporada con un triunfo en el Giro de Italia y lograr una victoria de etapa en el Tour de Francia, dos hitos logrados con el equipo Team Visma | Lease a Bike. De acuerdo con la información presentada por [nombre del medio], el ciclista británico anunció este miércoles que deja la competición a los 33 años, expresando que lo hace "en el momento adecuado y con un profundo orgullo y una sensación de paz”.

El comunicado oficial de Simon Yates se difundió a través de las redes sociales de su equipo, Visma, donde el corredor manifestó que ha decidido poner fin a su trayectoria en el ciclismo profesional. Según recogió el medio citado, Yates inició el mensaje indicando: “He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional”, una declaración que marca el cierre de una etapa en su vida, caracterizada por éxitos deportivos destacados.

Según detalló [nombre del medio], Yates destacó en su carrera por la conquista de algunas de las competencias más exigentes y prestigiosas del ciclismo mundial. Logró la victoria general en el Giro de Italia, una de las tres grandes vueltas, y celebró triunfos en etapas del Tour de Francia, lo que refuerza su posición en la élite de este deporte. La nota subraya que estas victorias se produjeron en el transcurso de su última temporada.

La decisión de Simone Yates llega después de más de una década en el ciclismo de alto nivel. El medio [nombre del medio] añadió que el británico deja una huella significativa, al despedirse tras una campaña en la que se consagró en el Giro y conquistó una etapa en el Tour, dos eventos centrales del calendario internacional.

La carrera de Yates apunta a una serie de logros que han definido su identidad como deportista, enfrentando a competidores de primer nivel y consolidándose en equipos con peso en el circuito. Según informó [nombre del medio], la gestión de su retiro refleja una planificación personal, buscando cerrar un ciclo cuando considera que ha alcanzado la plenitud deportiva y personal.

El impacto de la salida de Simon Yates del ciclismo generó reacciones entre aficionados y especialistas. Según consignó el medio [nombre del medio], la trayectoria del británico es valorada entre los referentes ingleses en el deporte del ciclismo, con hitos inolvidables para los seguidores y miembros de su equipo, Team Visma | Lease a Bike.

El proceso hacia esta decisión incluyó una reflexión interna. Yates manifestó en su comunicado compartir “un profundo orgullo” por todo lo alcanzado y una “sensación de paz” por dejar el ciclismo profesional en el momento que considera propicio, según reportó [nombre del medio]. La comunicación oficial plantea que la carrera del británico entra así en una nueva fase, fuera de la competencia.

Mientras tanto, el ciclista y su entorno no han adelantado planes próximos vinculados a nuevas actividades o roles dentro del mundo del ciclismo, mencionó [nombre del medio]. La noticia deja abierta la puerta a diferentes caminos para el futuro próximo de Yates, tanto dentro como fuera del deporte de alto rendimiento.

Con el anuncio, Simon Yates se despide de una etapa que lo ubicó entre los protagonistas destacados de la última década en el pelotón internacional, según publicó [nombre del medio].