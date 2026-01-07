Agencias

Comienza el juicio contra un diputado del AfD por reproducir una canción nazi durante su fiesta de cumpleaños

El juicio contra Daniel Halemba, diputado del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD) ante el Parlamento del estado federado de Baviera, ha comenzado este miércoles, más de un año y medio después de que fuera acusado de incitar al odio por reproducir una canción nazi durante su fiesta de cumpleaños.

El joven de 24 años ha tenido que presentarse ahora ante el tribunal de distrito de la localidad de Wurzburgo, en el sur del país, donde también tendrá que hacer frente a los cargos que se le imputan por blanqueo de capitales. Halemba, cuyas acciones han levantado la polémica en el país, ha sido acusado de utilizar una canción nazi que aboga por la expulsión de migrantes de Alemania.

La Fiscalía considera que esta canción, que está prohibida bajo la legislación alemana, se encontraba en una memoria USB perteneciente a Halemba y fue reproducida durante su fiesta de cumpleaños en julio de 2022. Además, considera que el político alemán estaba al tanto de las "palabras de odio" que recoge la letra.

La canción pertenece a la banda neonazi Landser, ya disuelta y considerada una organización criminal desde el año 2005. A pesar del juicio abierto contra Halemba, el político sigue siendo el principal candidato del AfD para las elecciones locales previstas para este año en la localidad y asegura que no se encontraba en la fiesta cuando sonó la canción.

Antes de entrar en la sala, Halemba se ha dirigido a la prensa en unas declaraciones en las que ha vuelto a recalcar que el caso abierto en su contra es "puramente político" y que la Fiscalía carece de pruebas suficientes en su contra.

Por otra parte, también tiene que hacer frente a cargos de blanqueo, coacción y daños contra la propiedad privada dado que ha sido acusado de acosar a un abogado y de intimidar a un testigo. Además, habría transferido una alta suma de dinero --cuyo origen está siendo investigado-- desde su cuenta privada a una cuenta en los países bálticos.

EuropaPress

