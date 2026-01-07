Acer actualiza los portátiles de las series Swift y Aspire con los procesadores Intel Core Ultra serie 3

Acer ha actualizado sus portátiles Swift y Aspire con los nuevos procesadores de la serie Intel Core Ultra 3, que ofrecen rendimiento fluido tanto en el segmento premium como en una gama más económica.

La compañía tecnológica ha presentado en CES 2026 los nuevos portátiles premium Swift con inteligencia artificial, que impulsa con los procesadores Intel Core Ultra de la serie 3 y funciona con Windows 11 y Copilot, para ofrecer destacadas capacidades de IA en dispositivo para creadores, profesionales activos y usuarios expertos en tecnología.

La nueva gama incluye Swift 16 AI (SF16-71T), que se presenta como el nuevo portátil insignia de IA de Acer. Está fabricado en aluminio e impulsado por un procesador Intel Core Ultra X9 388H con gráficos Intel Arc B390 integrados.

Este equipo tiene un 'touchpad' táctil háptico de gran tamaño, un teclado con teclas más grandes con retroiluminación por tecla en un chasis de 14,9mm de grosor. Presenta una pantalla táctil de 16 pulgadas, fabricada con panel OLED, que ofrece una resolución 3K y una tasa de refresco de 120Hz, mientras que el audio se alimenta de dos altavoces DTS:X Ultra con tecnología antivibración.

Integra una cámara IR FHD que soporta el inicio de sesión con reconocimiento facial a través de Windows Hello, y un conjunto de puertos y opciones de conectividad, que incluye WiFi 7, Bluetooth 5.4, dos puertos Thunderbolt 4 Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1 y una ranura MicroSD.

Otra novedad de Acer es Swift Edge AI, disponible en dos tamaños: Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) y Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T), que destaca por su diseño ligero, de menos de 1kg, y su resistencia, con una durabilidad respaldada por el estándar militar estadounidense MIL-STD 810H.

Su chasis está construido con una aleación de acero y magnesio, y cuenta con una pantalla táctil OLED 3K y 120Hz, un procesador Intel Core Ultra 9 386H con gráficos Intel integrados, y altavoces duales DTS:X Ultra con tecnología antivibración.

La gama Swift también crece con los nuevos Swift Go AI, en variantes de 14 (SFG14-I71/T) y 16 (SFG16-I71/T) pulgadas, que destacan por su diseño delgado y ligero, dirigidos a la productividad diaria. Estos dos modelos cuentan con un chasis de aluminio grabado a láser y diseños ultrafinos que se abren a 180 grados completos.

Están equipados con hasta un procesador Intel Core Ultra X9 388H con gráficos Intel Arc B390 integrados y cuentan con hasta 32 GB de memoria LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento SSD M.2. Las opciones de pantalla incluyen paneles táctiles OLED con resoluciones 2K WUXGA y 3K WQXGA+.

Integran cámaras IR con alto rango dinámico y tecnología de detección de presencia humana, altavoces duales DTS:X Ultra con tecnología antivibración y los 'touchpads' multicontrol. También incluyen soporte para WiFi 7 y hasta Bluetooth 6.0, y una variedad de puertos: dos puertos Thunderbolt 4, puertos USB Tipo-A y HDMI 2.1.

SERIE ACER ASPIRE

La serie Aspire, que ofrece portátiles de gama general y precios más asequibles, también se ha actualizado con los procesadores Intel Core Ultra 9 386H, para ofrecer un rendimiento fluido en equipos con diseño flexible de bisagra de 180 grados.

Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) y Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T) cuentan con hasta 32GB de memoria y hasta 2TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4, y pantallas WUXGA con relaciones de aspecto 16:10 y tasas de refresco de hasta 120 Hz, disponibles tanto en configuraciones táctiles como no táctiles, incluyendo opciones de panel OLED.

Integran, asimismo, cámaras IR con resolución FHD y un conjunto de triple micrófono para capturar audio con claridad. Y presentan un conjunto completo de puertos, incluyendo Thunderbolt 4, USB Tipo-A, HDMI 2.1 y un conector de audio, además de conectividad inalámbrica WiFi 6E y Bluetooth 5.3.