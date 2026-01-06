Trump abre la puerta a reembolsar a las petroleras estadounidenses por operar en Venezuela

Durante una entrevista con la cadena NBC, Donald Trump sostuvo que las principales petroleras estadounidenses están preparadas para invertir grandes sumas en Venezuela, destacando la posibilidad de recuperar esos recursos a través de ingresos o mediante reembolsos estatales, lo que, según el expresidente, permitiría reactivar la producción petrolera venezolana y aportaría beneficios económicos tanto para ese país como para Estados Unidos. En sus declaraciones, enfatizó que "las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero", aunque evitó ofrecer estimaciones específicas sobre el volumen de esas inversiones.

Según consignó NBC, Trump manifestó que era factible que la industria petrolera de Estados Unidos ampliara su presencia en Venezuela y pusiera en marcha operaciones a gran escala en un plazo inferior a 18 meses. Añadió que “podríamos hacerlo en menos tiempo, pero será una gran inversión”, reiterando en varias ocasiones que los desembolsos requeridos serían considerables, pero las empresas tendrían la expectativa de ser compensadas por los ingresos obtenidos en Venezuela o incluso mediante reembolsos gubernamentales de la propia administración Trump en caso necesario.

Al respecto, el exmandatario recalcó que tanto las compañías como el país se beneficiarían de la reactivación petrolera venezolana. “Les irá muy bien y, además, al país le irá bien”, declaró según la misma entrevista reproducida por NBC. Trump sostuvo que colaborar con Venezuela para restaurar su capacidad como productor petrolero resultaría favorable para Estados Unidos, ya que contribuiría a mantener bajos los precios internacionales del petróleo. Citó que el precio de la gasolina en suelo estadounidense ese lunes alcanzó los 2,81 dólares por galón (alrededor de 63 céntimos de dólar por litro), el nivel más bajo registrado desde marzo de 2021 de acuerdo a datos de la AAA, sugiriendo que una mayor oferta de crudo venezolano reforzaría esa tendencia.

En otro pasaje de la entrevista, NBC recogió que el expresidente mencionó la ausencia de una comunicación explícita a las petroleras sobre los planes de su gobierno en relación con la captura de Nicolás Maduro, señalando que “estas compañías sabían perfectamente que estábamos planeando algo”. Subrayó además que mantiene un diálogo abierto y frecuente con todas las firmas del sector, aunque evitó identificar a alguna en concreto. El republicano añadió que las empresas están predispuestas y “listas para entrar”, insistiendo en el interés por participar en el mercado energético venezolano.

Finalmente, Trump declaró que su prioridad en relación a Venezuela pasa por “arreglar” el país y reactivar su industria petrolera, eludiendo referirse a la apertura de una transición democrática, preferencia que subrayó durante la entrevista según publicó NBC. Insistió en que su principal preocupación, como líder responsable de las decisiones sobre Venezuela, es la recuperación del sector energético y la estabilidad de la oferta de hidrocarburos, sin abordar propuestas políticas orientadas a reformas institucionales o cambios en el régimen de Nicolás Maduro.