Sanlúcar, Jerez, Algeciras y Cádiz reparten el primer premio de 'El Niño': "Estamos que no nos lo creemos"

La administración de lotería situada en la avenida del Puerto de Barrameda, en el barrio marinero de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, volvió a ser protagonista al repartir el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026. Según informó Europa Press, esta administración ya había sido agraciada el año anterior con uno de los premios de esta misma lotería, lo que refuerza la percepción de fortuna entre sus vecinos y la alegría expresada por quienes gestionan el punto de venta. En palabras de la lotera, “'El Niño' nos persigue”, una frase que resume la expectación y el ambiente festivo vivido en el entorno, coincidiendo con la celebración de los Reyes Magos.

Varios municipios de la provincia de Cádiz compartieron el máximo galardón del sorteo, según publicó Europa Press. El número premiado, el 6.703, entregó a cada décimo la suma de 200.000 euros, ya que el premio por serie asciende a dos millones de euros. Este número resultó vendido en establecimientos de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Algeciras y Cádiz capital, repartiendo así la suerte y el entusiasmo entre los habitantes. La jornada del 6 de enero se impregnó así de celebraciones motivadas por este resultado, en plena festividad de Reyes.

En el caso particular de la administración conocida como El Paraíso, situada en Jerez de la Frontera, la trayectoria con el Sorteo de 'El Niño' se consolida. Europa Press detalló que en los últimos cinco años han entregado hasta tres primeros premios de este sorteo, además de dos correspondientes al 'Gordo' de la Lotería de Navidad. “En cinco años hemos dado tres primeros premios de 'El Niño' y dos 'Gordos' de Navidad, madre mía. Estamos que no nos lo creemos”, afirmó José Vicente, lotero del establecimiento de Las Torres de Córdoba. Si bien desconoce el número exacto de décimos premiados, estima que no superan una serie, lo que le genera satisfacción al saber que “aunque hayan sido tres décimos”, la alegría se esparce entre diversas familias.

La fortuna también alcanzó otras localidades, como indicó Europa Press. Entre ellas figura la administración ubicada en el centro comercial Corte Inglés de Algeciras, donde también se vendieron décimos del número premiado. Asimismo, el establecimiento conocido como 'El Gato Negro' en la calle José del Toro, pleno centro de Cádiz capital, se sumó al reparto del primer premio. Este local viene de haber repartido en fechas recientes varios décimos de los terceros premios de la Lotería de Navidad, lo que consolida una presencia reiterada en acontecimientos de azar relevantes en la provincia.

Los responsables de las administraciones galardonadas reiteraron a Europa Press su satisfacción, aunque manifestaron desconocer el número exacto de billetes vendidos. En todos los casos, el ambiente se caracterizó por la sorpresa y la incredulidad inicial, compartidas entre quienes vendieron los billetes y los agraciados, de acuerdo con el testimonio de los loteros recogido por el medio. Las escenas de celebración y bienestar económico marcaron la jornada en estos puntos, en los que numerosas familias recibieron la noticia en plena celebración de Reyes Magos.

El impacto socioeconómico en las localidades beneficiadas de la provincia de Cádiz queda reflejado en la reacción de los habitantes y el significativo volumen del premio. Europa Press describió cómo la habitual rutina festiva del 6 de enero adquirió un matiz adicional de euforia y agradecimiento entre los premiados y comerciantes, reforzándose la tradición de los sorteos extraordinarios como una fuente de ilusión y respaldo económico en el inicio del año. La presencia reiterada de premios relevantes en estos establecimientos consolida su reputación y mantiene viva la esperanza de quienes cada año participan en esta cita con la suerte.