Los aeropuertos españoles operarán 4.595 vuelos este martes, día de Reyes

La última jornada de la temporada navideña en los aeropuertos españoles concluirá con la realización de 4.211 operaciones previstas para el miércoles, según los datos informados por Aena a Europa Press. Esta cifra pone fin a una etapa que, desde el 19 de diciembre, ha contabilizado un total de 101.793 vuelos gestionados en la red nacional, lo que representa un incremento del 7,8% comparado con el mismo periodo del año anterior, que incluyó un día más.

El día martes, 6 de enero y festividad de Reyes, se han programado 5.099 vuelos en el conjunto de aeropuertos de España, de acuerdo con la información facilitada por Aena a Europa Press. Esta cifra supone una ligera reducción de 24 movimientos respecto al 6 de enero del año precedente, aunque refleja en ciertos aeropuertos incrementos notables en su actividad.

El aeropuerto con mayor tráfico durante la jornada es el de Madrid, que lidera la lista tras programar 1.006 despegues y aterrizajes, lo que representa 28 vuelos más que los previstos hace un año por estas fechas. De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, Barcelona-El Prat figura en el segundo puesto, con 755 operaciones establecidas. Siguen Málaga con 361 vuelos previstos, Gran Canaria con 343 movimientos y Palma de Mallorca con 263 vuelos agendados.

La totalidad de vuelos contabilizada por Aena desde el 19 de diciembre hasta el cierre de las festividades responde a un comportamiento alcista en la movilidad aérea durante la campaña de Navidad. El gestor aeroportuario explicó a Europa Press que este balance refleja no solo una mayor demanda, sino una recuperación progresiva respecto a años anteriores marcados por restricciones y caídas del tráfico.

La programación de vuelos, según reportó Europa Press, queda sujeta a modificaciones en función de posibles ajustes que realicen las compañías aéreas en respuesta a los distintos escenarios operativos que puedan surgir, como incidencias técnicas, condiciones meteorológicas o imprevistos logísticos. Aena remarcó que la cifra diaria puede alterarse por estos y otros factores, una práctica habitual ante la variabilidad que caracteriza la actividad aeroportuaria.

Por otro lado, Europa Press detalló que la diferencia de 24 movimientos menos este 6 de enero respecto a 2024 obedece tanto a ajustes de capacidad como a la optimización de rutas por parte de las aerolíneas, que buscan adaptarse al perfil de la demanda actual en el transporte de pasajeros. Esta dinámica se observa especialmente en los aeropuertos de mayor tamaño y conectividad, como Madrid y Barcelona, que concentran gran parte del tráfico de la red.

La aportación del día de Reyes a la operativa global del periodo navideño evidencia el aumento sostenido de usuarios que emplean el transporte aéreo para sus desplazamientos en fechas señaladas, según consignó el medio Europa Press. Además de los principales aeropuertos mencionados, otras instalaciones en el país mantienen también una actividad destacada, si bien sus cifras individuales no alcanzan las de Madrid, Barcelona, Málaga, Gran Canaria o Palma de Mallorca.

Aena indicó que la coordinación entre los distintos actores del sector aeroportuario sigue siendo determinante para garantizar la fluidez de las operaciones, sobre todo ante el incremento del tránsito registrado. La entidad valoró junto a Europa Press los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, gestión de equipajes y servicios al pasajero.

Las previsiones de tráfico y el análisis sobre su evolución se mantienen bajo revisión permanente, con informes periódicos que ofrecen detalles actualizados a medida que se suceden los cambios en la operativa, tal como mencionó Europa Press basándose en fuentes del gestor aeroportuario. Los datos oficiales permiten constatar el dinamismo de los aeropuertos nacionales y el impacto de campañas y festividades en la programación y ejecución de vuelos.