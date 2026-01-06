Líderes europeos defienden que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro tras el reclamo de Trump

La región del Ártico ocupa un lugar central en las preocupaciones de seguridad actuales para la Alianza Atlántica, y los Estados europeos han elevado su nivel de alerta, incrementando tanto su presencia militar como sus actividades y recursos en la zona con el objetivo de reforzar la estabilidad y evitar la injerencia de actores externos. Según informó el medio original, siete presidentes y jefes de Gobierno de Europa han emitido una declaración conjunta en la que expresan que la soberanía y el futuro de Groenlandia y Dinamarca dependen exclusivamente de sus respectivas poblaciones, un mensaje dirigido al contexto creado a raíz del interés mostrado por Donald Trump en el territorio.

De acuerdo con la información divulgada, los mandatarios que suscribieron esta posición institucional son los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. Esta declaración específica que cualquier decisión sobre el futuro político o territorial de Groenlandia corresponde exclusivamente a los habitantes de la isla y de Dinamarca, remarcando que la autonomía de Groenlandia está reconocida dentro del Reino de Dinamarca. El medio detalló que los firmantes sostienen que solo estos actores —Dinamarca y Groenlandia— deben intervenir en asuntos que conciernan al territorio y su estatus dentro de la comunidad internacional.

En el texto divulgado, los líderes hacen hincapié en el papel de la OTAN en la salvaguardia del territorio ártico. Señalan que el Ártico constituye una prioridad estratégica para la OTAN y que la región debe permanecer bajo la protección colectiva de todos los aliados, situación que también involucra a Estados Unidos. Según consignó la fuente, los mandatarios resaltan la importancia de reforzar vínculos, coordinación y cooperación para garantizar la seguridad regional, basándose siempre en el principio de decisión colectiva y evitando acciones unilaterales que puedan alterar el equilibrio geopolítico en la zona.

El comunicado, según publicó el medio, subraya principios clave como la soberanía, la inviolabilidad de fronteras y la integridad territorial de los Estados, recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Los firmantes sostienen que estos preceptos deben ser respetados sin excepción y manifiestan su intención de defenderlos ante cualquier desafío. Además, recalcan que Estados Unidos es un socio indispensable tanto en su calidad de país aliado en la OTAN como por el acuerdo de defensa bilateral firmado con Dinamarca en 1951, relación que refuerza el vínculo en materia de seguridad y defensa en el Ártico.

Finalmente, según reportó el medio original, la declaración conjunta busca disipar cualquier duda sobre el control y la autoridad que poseen Groenlandia y Dinamarca respecto a sus territorios. El mensaje central es que ni la presión internacional ni iniciativas individuales de otros actores podrán reemplazar la voluntad de los pueblos directamente implicados en la toma de decisiones sobre el futuro de la isla y su integración en las estructuras internacionales de defensa y seguridad.