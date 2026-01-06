José María Almoguera esquiva a Paola Olmedo en Reyes: "Hoy es un día para celebrar, yo ya he demostrado muchas cosas"

En el contexto del Día de Reyes, José María Almoguera optó por mantener la atención en la celebración familiar y minimizó las recientes controversias en las que se ha visto implicado, según informó Europa Press. A la salida de la residencia de su madre, Carmen Borrego, tras recoger regalos junto a María 'la jerezana', el hijo de la colaboradora televisiva evitó referirse de frente a los comentarios de Paola Olmedo y afirmó su intención de centrar esta jornada en el ambiente familiar y los proyectos televisivos de su madre.

Europa Press detalló que Almoguera, portando varias bolsas con obsequios, hizo alusión a la cercanía y tranquilidad que actualmente define la relación con Carmen Borrego. Expresó entre risas que tanto él como María 'la jerezana' recibieron "muchas cosas" porque, según sus palabras, "nos hemos portado muy bien", remarcando el tono distendido del encuentro y la buena sintonía entre madre e hijo en el inicio de año.

La cita del Día de Reyes coincidió con el anuncio de la inminente participación de Carmen Borrego en el programa televisivo 'GH Dúo'. El medio Europa Press reportó que José María manifestó comprensión y naturalidad frente a la ausencia temporal de su madre por compromisos laborales: "no se nos va, no se nos muere, se va unos días y ya está", aseguró, añadiendo que ve a Borrego "muy mentalizada" para afrontar el concurso y mostrando confianza en su desempeño al asegurar: "lo va a hacer muy bien". De acuerdo con la misma fuente, el reality será una nueva ocasión para que Borrego conviva con antiguos compañeros, entre quienes destaca Belén Rodríguez, figura con la que ha experimentado diferencias en los últimos años. Sobre la posibilidad de reconciliación o conflicto, Almoguera prefirió mantener la cautela y señaló: "llevan muchos años" de relación, por lo que consideró prematuro anticipar si el programa servirá para un acercamiento definitivo. "Estamos empezando y no te podré decir si habrá problemas", comentó, dejando abierta cualquier evolución.

Por su parte, María 'la jerezana' también manifestó su apoyo incondicional a la madre de José María. Ante la pregunta sobre su candidata favorita en el 'GH Dúo', respondió sin vacilar: "Hombre, por supuesto", reflejando así el respaldo familiar hacia Borrego en su nueva etapa televisiva, según publicó Europa Press.

En medio de preguntas relacionadas con la actualidad personal, Europa Press consignó que José María Almoguera optó claramente por no ahondar en las declaraciones públicas realizadas recientemente por su exesposa, Paola Olmedo, quien le tildó de "mentiroso". Almoguera respondió de manera escueta: "yo lo he demostrado", para luego zanjar el tema y recalcar que "hoy es un día para celebrar los Reyes". De esta forma, evidenció su propósito de no alimentar la polémica durante esta festividad y priorizó el disfrute familiar y el comienzo del año.

Según Europa Press, este episodio de reencuentro y obsequios coincide con una etapa de estabilidad entre Carmen Borrego y su hijo, después de un periodo mediático cargado de tensiones y exposiciones públicas. La jornada significó para Almoguera una oportunidad de destacar la importancia de mantener lazos familiares sólidos y también de respaldar a su madre en sus nuevos desafíos profesionales, mientras evitó involucrarse en disputas mediáticas.

La cobertura realizada por Europa Press indicó que, a pesar del interés de la prensa en obtener respuestas sobre conflictos personales recientes, Almoguera decidió no extenderse en sus declaraciones y dirigir la atención hacia la convivencia y la celebración con sus allegados. La situación retratada por el medio muestra cómo, en ciertas fechas señaladas, figuras públicas pueden escoger no entrar en polémicas y defender un entorno basado en la cercanía y el apoyo familiar.

La entrevista también permitió destacar la presencia de María 'la jerezana', quien ha acompañado a José María en este encuentro familiar y ha confirmado abiertamente su preferencia y apoyo a Carmen Borrego como concursante de 'GH Dúo'. Este respaldo familiar, recogido por Europa Press, refuerza la percepción de normalidad con la que la familia encara tanto los desafíos personales como los profesionales.

Durante la jornada, pese al trasfondo de debates mediáticos y a la expectación generada por la futura convivencia de Borrego con Belén Rodríguez en el reality, la actitud de Almoguera apuntó a evitar confrontaciones o juicios anticipados sobre lo que sucederá en el concurso. La convivencia previa entre las dos figuras ha sido fuente de titulares pasados, aunque hoy la familia se muestra prudente ante cualquier especulación, siguiendo el enfoque detallado por Europa Press.

El desarrollo de la noticia, según puntualizó el medio, se centró en los detalles familiares, el apoyo mutuo, la discreción ante polémicas y la visión optimista ante los próximos pasos en la televisión por parte de Carmen Borrego. La postura de José María Almoguera describe así un perfil reservado y enfocado en la vida privada, que prioriza el bienestar del núcleo familiar por encima de las controversias mediáticas.