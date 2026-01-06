Agencias

Fútbol/Supercopa.Munuera Montero pitará la final de la Supercopa y Díaz de Mera Escuderos y Busquets Ferrer, las 'semis'

José Luis Munuera Montero será el responsable de impartir justicia en el duelo decisivo, mientras Isidro Díaz de Mera Escuderos y Mateo Busquets Ferrer harán su primer aparición en esta cita, encabezando las llaves que definen al campeón

Guardar

El árbitro José Luis Munuera Montero tendrá en sus manos la dirección de su segunda final tras haber dirigido la final de Copa del Rey durante la temporada 2023-24 entre el Athletic Club y el RCD Mallorca. Ahora, se encargará del arbitraje en el partido definitivo de la Supercopa de España masculina, fijado para el domingo 11 de enero. De acuerdo con la información difundida por la agencia Europa Press, Munuera Montero contará con el apoyo de Íñigo Prieto y Antonio Martínez como asistentes en las bandas, mientras que Trujillo Suárez se encargará del sistema de asistencia arbitral por vídeo (VAR).

En el desarrollo del torneo, la primera semifinal presentará la actuación de Isidro Díaz de Mera Escuderos, quien debuta en la Supercopa y liderará el encuentro entre el FC Barcelona y el Athletic Club. Según reportó Europa Press, el partido está programado para este martes a las 20:00 horas. En esta ocasión, Diego Santaúrsula y Rubén Campo serán los asistentes, y Figueroa Vázquez estará al frente del VAR.

El historial de Díaz de Mera Escuderos con ambos equipos muestra que ha dirigido seis encuentros del FC Barcelona, con un saldo de cuatro victorias catalanas y dos derrotas. En el caso del Athletic Club, Europa Press detalló que el equipo vasco suma solo tres triunfos en doce partidos que el árbitro de Daimiel dirigió, lo que podría influir en el desarrollo de la semifinal.

La segunda semifinal, que enfrentará al Real Madrid con el Atlético de Madrid, verá el estreno en la Supercopa de España de Mateo Busquets Ferrer como árbitro principal. El medio Europa Press señaló que Gonzalo García y Adrián Díaz serán los responsables de las bandas, y el sistema VAR recaerá en Quintero González.

Busquets Ferrer nunca ha dirigido un partido en esta competición, además de que el Real Madrid no ha registrado derrotas bajo su arbitraje. El árbitro catalán ya se encargó del derbi madrileño de la temporada pasada en el estadio Metropolitano, que terminó en empate 1-1. Respecto al Atlético de Madrid, Europa Press especificó que Busquets Ferrer solo ha arbitrado en tres ocasiones a ese equipo, con un balance de una victoria, una igualdad y una derrota.

La designación arbitral para la Supercopa también introduce novedades, ya que tanto Díaz de Mera Escuderos como Busquets Ferrer participarán por primera vez en este torneo, lo que agrega elementos inéditos a la gestión de los partidos semifinales. De acuerdo con Europa Press, el desarrollo de estos encuentros y las trayectorias previas de los árbitros ofrecen datos relevantes sobre las circunstancias en las que se disputarán las jornadas clave para definir al campeón de la competencia.

Temas Relacionados

Supercopa de EspañaJosé Luis Munuera MonteroIsidro Díaz de Mera EscuderosMateo Busquets FerrerFC BarcelonaReal MadridFinalSemifinalAthletic ClubAtlético de MadridEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Felipe VI constata una "sensación de amenaza" y recalca el compromiso de España con el orden global basado en normas

Durante la ceremonia en el Palacio Real, el monarca expresó preocupación por recientes desafíos internacionales y destacó la participación de efectivos nacionales en misiones en el exterior, reafirmando la determinación de respaldar la estabilidad mundial mediante la cooperación multilateral

Felipe VI constata una "sensación

La actividad del sector servicios español escaló en diciembre a máximos anuales

La mejora en el índice PMI de España refleja un impulso en la demanda y contratación de trabajadores, aunque el alza de costes eleva los precios. Analistas proyectan perspectivas positivas, pese al entorno internacional desafiante y mayor inflación

La actividad del sector servicios

Lothar Matthäus defiende al joven Lennart Karl: "A mí también me hubiera gustado jugar en el Real Madrid"

Lothar Matthäus defiende al joven

Sanlúcar, Jerez, Algeciras y Cádiz reparten el primer premio de 'El Niño': "Estamos que no nos lo creemos"

La fortuna ha sonreído a varias localidades de la provincia de Cádiz con el reparto del máximo galardón de 'El Niño' 2026, llevando entusiasmo y sorpresa a vecinos que celebran cifras históricas en plena festividad de Reyes Magos

Sanlúcar, Jerez, Algeciras y Cádiz

Líderes europeos defienden que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro tras el reclamo de Trump

Líderes europeos defienden que solo