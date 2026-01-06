Fútbol/Supercopa.Munuera Montero pitará la final de la Supercopa y Díaz de Mera Escuderos y Busquets Ferrer, las 'semis'

El árbitro José Luis Munuera Montero tendrá en sus manos la dirección de su segunda final tras haber dirigido la final de Copa del Rey durante la temporada 2023-24 entre el Athletic Club y el RCD Mallorca. Ahora, se encargará del arbitraje en el partido definitivo de la Supercopa de España masculina, fijado para el domingo 11 de enero. De acuerdo con la información difundida por la agencia Europa Press, Munuera Montero contará con el apoyo de Íñigo Prieto y Antonio Martínez como asistentes en las bandas, mientras que Trujillo Suárez se encargará del sistema de asistencia arbitral por vídeo (VAR).

En el desarrollo del torneo, la primera semifinal presentará la actuación de Isidro Díaz de Mera Escuderos, quien debuta en la Supercopa y liderará el encuentro entre el FC Barcelona y el Athletic Club. Según reportó Europa Press, el partido está programado para este martes a las 20:00 horas. En esta ocasión, Diego Santaúrsula y Rubén Campo serán los asistentes, y Figueroa Vázquez estará al frente del VAR.

El historial de Díaz de Mera Escuderos con ambos equipos muestra que ha dirigido seis encuentros del FC Barcelona, con un saldo de cuatro victorias catalanas y dos derrotas. En el caso del Athletic Club, Europa Press detalló que el equipo vasco suma solo tres triunfos en doce partidos que el árbitro de Daimiel dirigió, lo que podría influir en el desarrollo de la semifinal.

La segunda semifinal, que enfrentará al Real Madrid con el Atlético de Madrid, verá el estreno en la Supercopa de España de Mateo Busquets Ferrer como árbitro principal. El medio Europa Press señaló que Gonzalo García y Adrián Díaz serán los responsables de las bandas, y el sistema VAR recaerá en Quintero González.

Busquets Ferrer nunca ha dirigido un partido en esta competición, además de que el Real Madrid no ha registrado derrotas bajo su arbitraje. El árbitro catalán ya se encargó del derbi madrileño de la temporada pasada en el estadio Metropolitano, que terminó en empate 1-1. Respecto al Atlético de Madrid, Europa Press especificó que Busquets Ferrer solo ha arbitrado en tres ocasiones a ese equipo, con un balance de una victoria, una igualdad y una derrota.

La designación arbitral para la Supercopa también introduce novedades, ya que tanto Díaz de Mera Escuderos como Busquets Ferrer participarán por primera vez en este torneo, lo que agrega elementos inéditos a la gestión de los partidos semifinales. De acuerdo con Europa Press, el desarrollo de estos encuentros y las trayectorias previas de los árbitros ofrecen datos relevantes sobre las circunstancias en las que se disputarán las jornadas clave para definir al campeón de la competencia.