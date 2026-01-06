El Abierto de Australia repartirá en 2026 una cifra récord en premios monetarios

Craig Tiley, director ejecutivo del Abierto de Australia, afirmó que el incremento del 16 por ciento en los premios monetarios refleja el propósito de respaldar la carrera de los tenistas en todos los niveles. Según publicó el portal oficial del torneo y agregó el medio de comunicación que difundió la noticia, la edición de 2026 ofrecerá una bolsa total de 111,5 millones de dólares australianos, equivalentes a más de 64 millones de euros. Con esta cifra, el torneo revalida su posición como uno de los certámenes más premiados del circuito global de tenis y consolida las políticas de equidad en las recompensas entre los cuadros femenino y masculino.

Tal como detalló el Abierto de Australia en un comunicado, tanto las campeonas como los campeones del cuadro individual recibirán 4,15 millones de dólares australianos, suma que se traduce en alrededor de 2,6 millones de euros. El aumento no se limita a las fases avanzadas, puesto que incluso quienes participen en la primera ronda accederán a una compensación económica de 150.000 dólares australianos, más de 86.000 euros. Esta decisión busca fortalecer la participación y motivación de deportistas de todo rango, ampliando el respaldo económico más allá de la élite.

De acuerdo con lo consignado por los organizadores y reportó el sitio oficial del Grand Slam, la nueva dotación de premios monetarios supera en un 16 por ciento a la planificada para 2025. El torneo, que inaugurará la temporada de Grand Slams y está programado para abrir el 18 de enero en Melbourne, se presenta como el certamen con la mayor asignación económica individual hasta la fecha en el tenis australiano.

Según consignó el análisis de la organización y reiteró el medio que divulgó la información, este ajuste en los premios busca no solo incentivar la competencia, sino también construir un marco más sostenible para los jugadores que enfrentan el reto de consolidar su trayectoria profesional. Para la dirección del evento, estas medidas refuerzan la promesa de facilitar una carrera deportiva a largo plazo, en la que los retos financieros tengan un menor impacto, especialmente para quienes no acceden a fases decisivas y suelen quedarse fuera de los grandes resultados.

En el comunicado reproducido por el sitio web oficial, el torneo subrayó la importancia de garantizar trato igualitario en la distribución de premios, manteniendo la paridad en los premios monetarios para los cuadros individual femenino y masculino, consolidando así una tendencia iniciada en años anteriores y avalada con acuerdos en otros torneos de Grand Slam. El monto asignado para el primer puesto representa una cifra destacada, con el objetivo de reconocer la exigencia y el nivel alcanzado por los campeones.

El Abierto de Australia también indicó que la cuantía reservada para las rondas iniciales representa un respaldo concreto a quienes no logran avanzar en el cuadro principal. De acuerdo con lo expuesto en el sitio web oficial, la iniciativa busca brindar apoyo a quienes invierten tiempo y recursos en su preparación, pero suelen encontrarse con barreras económicas por no avanzar a instancias superiores. El torneo considera esta política como una forma de reducir las desigualdades y crear mejores condiciones para que más participantes logren dedicarse de lleno al deporte profesional.

Según informó el propio torneo, este nuevo esquema de premios se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio orientado a fortalecer el tenis en todas sus categorías, abarcando tanto la élite como los sectores que requieren mayor respaldo financiero. En comparación con otras grandes citas deportivas, la bolsa de premios ofrecida para 2026 coloca al Abierto de Australia en una posición de liderazgo, en un contexto en el que crecen las demandas de igualdad y mejora en la compensación para los deportistas de ambos géneros.

El certamen, destacado por marcar el inicio del calendario de los Grand Slam, ha mostrado en los últimos años un interés creciente en adaptar su estructura de premios a las necesidades de los profesionales, según manifestaron representantes del evento en varios comunicados citados por la prensa internacional. Con el anuncio de la cifra récord para 2026, la organización busca no solo atraer al talento más relevante, sino también ofrecer garantías de continuidad y desarrollo de carrera a quienes compiten en todos los niveles.

Los organizadores resaltaron que el nuevo esquema de premios responde a una evaluación de las transformaciones recientes en el circuito mundial de tenis y a la aspiración de mantener al Abierto de Australia como referente en materia de compensaciones. El ajuste anunciado representa un incremento sin precedentes en la historia del evento, situando al torneo entre los más atractivos del circuito profesional tanto por su proyección mediática como por su aporte económico directo a los y las protagonistas del tenis internacional.