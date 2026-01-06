Dell relanza su gama XPS con nuevos portátiles de 14 y 16 pulgadas ultrafinos y con hasta 27 horas de autonomía

El rediseño de la cámara integrada, que ahora tiene 8 megapíxeles, resolución 4K y ocupa menos espacio que versiones previas, permitió disminuir el grosor del chasis de los portátiles XPS de Dell a solo 14,6 mm, favoreciendo la portabilidad y reducción de peso sin sacrificar capacidades técnicas. Según detalló el medio Europa Press, Dell oficializó en el Consumer Electronics Show (CES) 2026 el retorno de su línea XPS con dos nuevos modelos: uno de 14 pulgadas y otro de 16, ambos enfocados en usuarios que buscan alto rendimiento, experiencia visual avanzada y gran autonomía.

De acuerdo con Europa Press, los portátiles XPS de nueva generación incorporan la denominación XPS en la tapa frontal de la carcasa por primera vez, con el objetivo de reforzar la identificación de la gama. El chasis de ambos modelos utiliza aluminio mecanizado y han sido optimizados pensando tanto en un uso cotidiano como en tareas exigentes. La apuesta por la durabilidad, la portabilidad y un estilo visual simple se combina con una reconstrucción interna que permite mayor ligereza y resistencia en comparación con generaciones anteriores.

La compañía, según reportó Europa Press, eligió la feria tecnológica de Las Vegas para relanzar la familia XPS en una estrategia que sigue el reciente cambio en toda su gama de ordenadores, reemplazando marcas como Latitude y Precision por Dell, Dell Pro y Dell Pro Max. En este contexto, la reintroducción de la serie XPS destaca la intención de Dell de focalizar su oferta principal en dispositivos altamente optimizados para el consumo diario y diferentes perfiles de usuario.

Europa Press informó que los nuevos XPS 14 y XPS 16 están equipados con procesadores Intel Core Ultra Serie 3, los cuales integran gráficos Intel Arc de 12 núcleos Xe. Este avance permite un incremento superior al 50% en el rendimiento gráfico respecto a la generación anterior. Además, el impulso en los procesos de inteligencia artificial es relevante, ya que el modelo XPS 14 ofrece hasta un 57% más de rendimiento en IA, mientras que la versión de 16 pulgadas alcanza un aumento del 78%. Según precisó Dell para Europa Press, ambos dispositivos cuentan con experiencias Copilot+ PC orientadas a maximizar la fluidez y velocidad en edición de imágenes, reproducción de vídeo o juegos.

En cuanto a la experiencia visual, los portátiles presentados incluyen dos opciones de pantalla. Una está equipada con panel Tandem OLED, orientada a usuarios que priorizan un espectro de color más amplio y la posibilidad de alcanzar altos niveles de brillo, lo cual permite reproducir contenidos con calidad de cine. Una segunda opción incluye un panel con tecnología LCD 2K, que, de acuerdo con la información recogida por Europa Press, se ha optimizado para el ahorro energético y para ofrecer imágenes nítidas. Ambos modelos disponen de una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 3, integrándose en el característico formato InfinityEdge que minimiza los bordes, ampliando la superficie de visión y la inmersión del usuario.

La autonomía es otro de los aspectos reseñados en la presentación. Según detalló Europa Press, la batería, compuesta por celdas de alta densidad energética (900ED) y con una capacidad total de 70 Whr, garantiza hasta 27 horas de reproducción continua de vídeo en ‘streaming’ y más de 40 horas si la reproducción es de vídeo local. Esta prestación resulta de particular interés para usuarios que necesitan movilidad sin preocuparse por la recarga frecuente. Las baterías, además de ser más finas y ligeras, no comprometen la potencia general de los equipos.

Europa Press consignó que tanto el panel táctil de vidrio como el teclado también fueron objeto de rediseño. El teclado vuelve a incorporar una fila completa de teclas de función en la parte superior y, según Dell, se han implementado optimizaciones en el recorrido de las teclas y la respuesta táctil, orientadas a mejorar la sensación y rapidez en la escritura. El área activa del touchpad ahora se distingue fácilmente gracias a un discreto grabado perimetral.

Respecto al sistema térmico, Dell indicó que los nuevos XPS 14 y 16 incluyen ventiladores de mayor tamaño y diseño más fino. Esta solución técnica ayuda a optimizar el flujo de aire y la disipación de calor, lo que se traduce en un mejor desempeño durante tareas que exigen altas cargas de procesamiento.

La conectividad, según Europa Press, es otro de los ejes reforzados en esta serie. Ambos modelos cuentan con tres puertos USB-C Thunderbolt 4 con compatibilidad DisplayPort 2.1, y soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6, permitiendo conectar diversos dispositivos periféricos y facilitando la transferencia de datos a altas velocidades.

En cuanto a la disponibilidad y próximas incorporaciones, Dell adelantó, según Europa Press, que durante el año la familia XPS recibirá más dispositivos con diferentes rangos de precio y formatos. Una de las novedades mencionadas será el regreso del modelo XPS 13, que se prevé como el portátil más delgado y ligero de toda la serie, con expectativas de posicionarse como la opción más accesible económicamente, diseñada para llegar a un público más amplio. Actualmente, los modelos XPS 14 y XPS 16 pueden adquirirse en color gris ‘Graphite’, y próximamente estará disponible la variante ‘Shimmer’. El XPS 13 se espera para el transcurso del año.

El propósito de este relanzamiento, según destacó Dell y publicó Europa Press, consiste en ofrecer dispositivos con mejoras competitivas en potencia, autonomía, visualización de contenidos y portabilidad, todo orientado a responder a las demandas de productividad y entretenimiento contemporáneas, en un entorno tecnológico que exige cada vez mayor eficiencia y flexibilidad de uso.