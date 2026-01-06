Corea del Norte critica el aumento del gasto militar en Japón y acusa a Tokio de planear una invasión

El editorial publicado por el diario norcoreano 'Rodong Sinmun' sostuvo que el presupuesto japonés en materia de defensa constituye una base institucional para una agresión militar, y denunció que Tokio busca recuperar tendencias del pasado vinculadas al militarismo. Según informó Europa Press, las autoridades de Corea del Norte expusieron que Japón actúa bajo un “engaño autodestructivo” enfocado en volver a invadir territorio norcoreano, y cuestionaron el papel de Tokio en ejercicios con aliados occidentales en el noreste de Asia.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el gobierno de Corea del Norte rechazó el presupuesto de defensa aprobado por Japón para el año fiscal 2026, el cual alcanza la cifra de 8,8 billones de yenes, equivalente a unos 47.800 millones de euros destinados a reforzar las capacidades balísticas y militares niponas. Las autoridades norcoreanas afirmaron que el incremento de estos recursos militares demuestra la “ambición” del actual Ejecutivo japonés de convertirse en una potencia militar regional, y tacharon esta política de imprudente.

El medio Europa Press detalló que el gobierno japonés, bajo la dirección de la primera ministra Sanae Takaichi, decidió fortalecer considerablemente el aparato militar del país, en especial el desarrollo del programa balístico nacional. Según recogió el diario 'Rodong Sinmun', el editorial norcoreano declaró: “Establecer un presupuesto militar destinado a elevar la capacidad de combate de las Fuerzas de Autodefensa a un nivel superior demuestra la ambición del actual Gobierno de convertirse en una potencia militar, algo que es imprudente.”

En su artículo, el 'Rodong Sinmun' advirtió sobre los riesgos de “militarización” en la zona como consecuencia de la política japonesa y expresó inquietud respecto a la celebración de maniobras militares conjuntas entre Japón y naciones integrantes de la OTAN en Asia oriental. El medio estatal norcoreano criticó que estos ejercicios se suman a la creación de las condiciones institucionales necesarias para una futura agresión, configurando lo que califican como preparativos para una intervención militar a gran escala.

La reacción norcoreana también enlazó el incremento presupuestario con el reciente discurso de la primera ministra Takaichi concerniente a Taiwán. Según consignó Europa Press, la mandataria japonesa había señalado en noviembre que Japón adoptaría medidas “contundentes” si China atacaba Taiwán, postura que provocó un aumento de la tensión con Pekín y fue interpretada por Pyongyang como parte de una política exterior activa y alineada con intereses de Estados Unidos y sus aliados occidentales.

En el editorial del 'Rodong Sinmun', reproducido por Europa Press, se subrayó que Japón se está “esclavizando” a sí mismo con su política militarista, dejándose llevar, en palabras del medio norcoreano, por una “obsesión autodestructiva”. Este discurso establece un paralelismo entre las actuales políticas de defensa niponas y su actuación durante las primeras décadas del siglo XX, periodo marcado por la colonización y la expansión militar japonesa en Asia que incluyó la ocupación de la península coreana.

Europa Press reportó que la inversión de 47.800 millones de euros en defensa señalada por el gobierno japonés pretende responder a amenazas de seguridad regional y al fortalecimiento de capaciades militares vecinas, tales como China y Corea del Norte. No obstante, la postura norcoreana sostiene que el crecimiento del presupuesto y la intensificación de las colaboraciones militares con la OTAN representan un desafío directo al equilibrio de seguridad en la región y generan temores de una escalada de tensiones.

Las autoridades norcoreanas indicaron también que, con la aprobación del mayor presupuesto de defensa en la historia reciente, Tokio pretende posicionarse geopolíticamente como un actor con proyección más allá de su defensa nacional, considerando probable una reinterpretación de sus restricciones constitucionales vigentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta percepción alimenta recelos históricos en Pyongyang y en otros gobiernos de la región que mantienen recuerdos y cicatrices derivadas de la ocupación japonesa.

El medio Europa Press expuso que la crítica pública norcoreana se suma a una serie más amplia de advertencias emitidas tras el anuncio oficial del presupuesto militar en Japón. En el contexto de las relaciones en Asia oriental, los movimientos de Tokio han motivado respuestas tanto diplomáticas como militares de países vecinos, dentro de un marco regional caracterizado por recurrentes episodios de tensión derivados de programas balísticos, ejercicios conjuntos y disputas territoriales.

El editorial norcoreano, publicado tras la aprobación del presupuesto militar en Japón, enfatiza la desconfianza de Pyongyang frente a cualquier intento de cambio en las políticas de defensa niponas, sosteniendo que la cooperación militar con Estados Unidos y sus aliados, así como la posibilidad de apoyar a Taiwán, refuerzan el convencimiento de que Japón podría actuar de forma agresiva en la península coreana. Europa Press añadió que la respuesta norcoreana refleja el estado actual de las relaciones en el noreste asiático y la persistencia de divergencias históricas no resueltas desde la segunda mitad del siglo XX.