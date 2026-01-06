Asus presenta el primer portátil 'gaming' de doble pantalla de 16 pulgadas ROG Zepyrus DUO y las gafas ROG XREAL R1

La colaboración entre Asus Republic of Gamers (ROG) y Kojima Productions para diseñar la nueva versión de la tableta Asus ROG Flow Z13-KJP, inspirada en los videojuegos y el símbolo Ludens de Hideo Kojima, se presentó junto con accesorios de edición especial como el ratón ROG Keris II Origin - KJP y los auriculares ROG Delta II - KJP. Este anuncio formó parte del evento Dare to Innovate, celebrado durante el CES 2026, donde Asus exhibió una amplia gama de novedades tecnológicas orientadas a los usuarios apasionados por los videojuegos. Según consignó el medio Europa Press, la marca taiwanesa aprovechó esta plataforma internacional para conmemorar dos décadas de desarrollo tecnológico destinado a creadores y jugadores.

El evento reunió una serie de lanzamientos, entre los cuales destacaron las actualizaciones de la línea de portátiles Zephyrus G, incluyendo los renovados modelos G16 (GU606) y G14 (GU405/GA403). Dentro de sus principales características, ambos equipos integran procesadores Intel Core Ultra series 3, que ofrecen un rendimiento computacional de hasta 50 TOPS para tareas relacionadas con inteligencia artificial local. Con base en información publicada por Europa Press, la configuración del G14 (GA403) también permite optar por un procesador AMD Ryzen AI, mientras que en cuanto a tarjetas gráficas, el G14 (GU405) admite hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 y el G16 (GU606) soporta hasta la nueva GeForce RTX 5090, ambas desarrolladas a partir de la arquitectura NVIDIA Blackwell, con mejoras como DLSS 4 y Frame Generation.

Las pantallas de estos modelos cuentan con paneles Nebula HDR de 1.100 nits y ajuste automatizado a través del motor Nebula HDR, proporcionando amplios niveles de contraste y cobertura total de la gama de color DCI-P3. Asus detalló que el diseño de estos equipos apuesta por un chasis de aluminio fresado CNC, incorporando una nueva iluminación y un acabado tipo espejo de cristal.

De acuerdo con Europa Press, uno de los lanzamientos más relevantes fue el nuevo Zephyrus Duo (GX651), el primer portátil gaming de doble pantalla táctil de 16 pulgadas. Este dispositivo admite varias disposiciones, entre ellas el uso en formato vertical u horizontal, estilo libro o modo carpa. Las dos pantallas OLED ROG Nebula HDR 3K funcionan a 120 Hz y un tiempo de respuesta de 0,2 ms. Una de ellas es compatible con NVIDIA G-SYNC, apartado que mejora la experiencia visual al reducir el desgarro y la latencia durante el juego. El rendimiento del Zephyrus Duo está garantizado por las últimas generaciones de procesadores Intel y tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5090. El equipo permite alternar entre cinco modos de funcionamiento para adaptarse a diferentes contextos de uso y se apoya en el sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling.

En el ámbito de la realidad aumentada, la compañía presentó sus gafas ROG XREAL R1. Según publicó Europa Press, estas gafas integran las primeras lentes micro-OLED FHD AR de 240 Hz, desarrolladas en asociación con la empresa XREAL. El dispositivo proporciona una resolución de 1.920 x 1.080 y latencia ultrabaja de 3 ms, acompañado de una pantalla virtual equivalente a 171 pulgadas con un campo de visión de hasta 57 grados, percibido por el usuario a una distancia de 4 metros. La tecnología 3DoF Anchor integrada en las gafas permite alinear el contenido sin necesidad de equipos adicionales. Así mismo, las lentes electrocrómicas regulan automáticamente la transparencia en función de las condiciones lumínicas del entorno.

Europa Press añadió que el dispositivo ofrece conectividad multidispositivo a través del ROG Control Dock, permitiendo su uso con PC, consolas o el ROG Ally. El sonido espacial queda a cargo de la tecnología Sound by Bose, diseñada para brindar una experiencia auditiva tridimensional que fortalece la capacidad de los gamers para reaccionar a los estímulos del entorno digital. La compañía afirmó que el software DisplayWidget Center permite controlar funciones principales de modo intuitivo.

El lanzamiento del ordenador de sobremesa ROG G1000 se sumó a las novedades. Este equipo presenta varias opciones de GPU, entre ellas la ROG Astral GeForce RTX 5090/5080, ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti o AMD Radeon 9070XT y cuenta con hasta 128 GB de memoria DDR5 y un SSD PCIe 4.0 de 4 TB. El formato torre de 104 litros ATX mejora la ventilación y admite sistemas de refrigeración de mayor tamaño. Según consignó Europa Press, la integración del sistema de ventilador holográfico AniMe Holo permite proyectar imágenes personalizadas. Por otra parte, el sistema de refrigeración ROG Thermal Atrium canaliza el aire hacia el disipador líquido AIO de 420 mm, que cuenta con tres ventiladores y circuitos aislados para mantener la estabilidad térmica de los componentes. El dispositivo se completa con opciones de personalización mediante las plataformas Armoury Crate y Aura Sync, que gestionan la iluminación RGB conectada a la GPU.

En lo relativo a monitores, Asus presentó la nueva gama ROG Swift OLED con tecnología RGB Stripe Pixel. El modelo PG27UCWM destaca, según el reporte de Europa Press, por su panel OLED Tándem de 26,5 pulgadas y resolución 4K, admitiendo dos modos principales: 4K a 120 Hz o FHD a 480 Hz. Su tiempo de respuesta es de 0,03 ms y permite un doble modo de juego 4K/FHD con diferentes frecuencias. El monitor cuenta, además, con un nuevo diseño trasero transparente.

El monitor ROG Swift OLED PG34WCDN introduce un panel curvo WQHD de 34 pulgadas y curvatura de 1.800R, con una tasa de refresco de 360 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms. La integración de tecnología OLED de rayas RGB contribuye a mejorar la fidelidad del color y la nitidez de los bordes del texto. Presenta, igualmente, la tecnología ROG BlackShield Film, pensada para favorecer los niveles de contraste, y certificación VESA DisplayHDR 500 True Black con una cobertura DCI-P3 del 99 por ciento.

Con estos lanzamientos, Asus reafirmó su apuesta por sistemas de alto rendimiento y soluciones integradas para usuarios que buscan tecnología especializada en juegos electrónicos. Tal como reportó Europa Press, la empresa puso el foco en la inmersión, la personalización y la conectividad de nueva generación en cada uno de sus productos, con la meta de fortalecer su ecosistema dirigido tanto a jugadores como a creadores de contenido.