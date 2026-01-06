Alienware apuesta por más jugadores: portátil ultradelgado, modelo de entrada y nuevas versiones con OLED en CES 2026

Las nuevas pantallas OLED con tecnología antirreflejo, capaces de reducir el brillo y el deslumbramiento en un 32 por ciento, marcan un avance en la línea de portátiles 'gaming' de Alienware, según informó Europa Press. Este cambio en la familia de laptops Area-51 de 16 pulgadas y 16X Aurora busca mejorar la experiencia visual de los jugadores, al añadir paneles OLED premium que minimizan las huellas dactilares y prometen un tiempo de respuesta de 0,2 ms, cifra que representa una velocidad aproximadamente 15 veces más rápida respecto a la tecnología LCD de generaciones previas. La empresa subsidiaria de Dell presentó estas y otras novedades en CES 2026, el mayor evento tecnológico anual, donde además comunicó la expansión y actualización de su portafolio.

De acuerdo con Europa Press, Alienware expuso su objetivo de atraer a una audiencia más amplia apostando por dos nuevos equipos: un portátil ultradelgado y uno de gama de entrada. El portátil ultradelgado, previsto para finales de año, apunta a combinar alto rendimiento y portabilidad, gracias a un grosor menor a los 17 mm y versiones de 14 y 16 pulgadas. La empresa detalló que este modelo logra un volumen casi un 50 por ciento inferior al ya existente Area-51 de 16 pulgadas, aunque mantiene altas capacidades de juego mediante tarjetas gráficas dedicadas Nvidia y procesadores que priorizan la eficiencia energética. El diseño se completa con materiales duraderos, batería de larga duración y un aspecto pensado para no pasar de moda. Según reportó Europa Press, este dispositivo podrá dar respuesta tanto a la exigencia de proyectos creativos como al uso cotidiano.

Por otra parte, Alienware confirmó que trabaja en un portátil dirigido a quienes se inician en el mundo del gaming, ofreciendo un precio más accesible sin descuidar la calidad de materiales, sistemas de refrigeración y niveles mínimos de rendimiento que caracterizan a la marca. Aunque estos modelos no incluirán las prestaciones más avanzadas, la compañía mantiene que "ya sea que busques rendimiento puro, versatilidad estética para cualquier entorno o tu primer portátil gaming real, Alienware tendrá una opción para ti". Los nombres y especificaciones detalladas se divulgarán durante la primavera, anunció el fabricante.

Asimismo, según publicó Europa Press, los modelos equipados con paneles OLED, Alienware 16 Area-51 y 16X Aurora, incorporan además la tecnología HDR True Black 500, que permite la reproducción de negros profundos, un brillo máximo HDR de 620 nits y un volumen de color DCI-P3 del 120 por ciento. Estas características, según la propia marca, buscan ofrecer imágenes detalladas y realistas. Los dispositivos incluyen software basado en inteligencia artificial para la gestión de la salud del panel y presentan una estructura de pantalla reforzada.

La renovación de esta familia de portátiles se amplía con actualizaciones internas. Los Alienware 16X Aurora, 16 Area-51 y 18 Area-51 estarán equipados con los últimos procesadores Intel Core Ultra 200HX y unidades gráficas Nvidia Ge Force RTX Serie 50. Esta combinación, reportó Europa Press, garantiza un salto en potencia y capacidad técnica, enfocándose en usuarios que requieren exigencia tanto en juegos como en tareas audiovisuales.

En el segmento de sobremesa, Alienware anunció la expansión de la línea Area-51 Gaming Desktop sumando tecnología AMD. El ordenador, que fue presentado el año pasado con su chasis 'full tower' de 80 litros, más de 600W de potencia gráfica y hasta 280W de potencia de procesamiento dedicada, contará a partir del primer trimestre de 2026 con una variante equipada con el nuevo procesador AMD Ryzen 7 9850X3D y tecnología 3D V-Cache. Según detalló Europa Press, el objetivo declarado es ofrecer potencia suficiente para ejecutar los títulos AAA más exigentes. Este equipo estará disponible desde febrero, aunque la compañía aclaró que el precio definitivo se hará público próximamente.

Alienware, en línea con su estrategia de expansión, enfatizó durante el evento que la intención es llevar los límites del sector del gaming "aún más lejos". El medio Europa Press consignó que la marca remarcó la búsqueda de portátiles no solo adecuados para juegos, sino capaces de cubrir amplias necesidades de movilidad, creatividad y trabajo, asegurando productos versátiles para distintos tipos de usuarios. La presentación en CES 2026 refuerza la apuesta de la firma por mantener actualizadas sus gamas emblemáticas e incorporar innovaciones tecnológicas relevantes en el mercado de ordenadores personales para videojuegos.

La promesa de futuras ampliaciones de información sobre las nuevas máquinas y la presencia de componentes de última generación aparecen como parte de la estrategia global de Alienware en 2026, según información difundida por Europa Press. Al sumar nuevas variantes de equipos ultraportátiles, dispositivos de entrada y modelos actualizados con tecnologías OLED e inteligencia artificial, la subsidiaria de Dell busca consolidar su posición frente a un público cada vez más diverso y exigente.