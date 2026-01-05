VÍDEO: EEUU justifica en la ONU la captura de Maduro como una "operación policial" contra un "narcoterrorista"

Michael Waltz, representante de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, equiparó la reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas con la detención del dictador panameño Manuel Noriega por la CIA en 1989, según detalló Europa Press. Waltz explicó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la acción contra Maduro, impulsada por Washington, responde a lo que calificó como “una operación policial” motivada por acusaciones de narcotráfico vigentes desde hace décadas. Estas afirmaciones se presentaron durante una sesión de urgencia, donde Waltz argumentó que existen “evidencias abrumadoras” para fundamentar la iniciativa y anunció que dichas pruebas se presentarán de manera pública durante el proceso judicial que afrontan tanto Maduro como Cilia Flores, su esposa.

El diplomático estadounidense subrayó que Maduro no contaba con legitimidad como jefe de Estado y lo designó como “narcoterrorista”, responsable —según Estados Unidos— de perpetrar ataques contra ciudadanos del país norteamericano y de desestabilizar el hemisferio occidental. Waltz cuestionó el papel de la ONU al tratar a Maduro como un mandatario democráticamente electo e insistió en que se trata de una intervención ajustada a la ley, sin que ello conlleve una ocupación militar, enfatizó Europa Press.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Waltz acusó a Maduro de manipular el sistema electoral venezolano para perpetuarse en el poder y de liderar el Cártel de los Soles, organización criminal que —de acuerdo con las acusaciones estadounidenses— utiliza el tráfico de drogas como herramienta para influir negativamente sobre Estados Unidos. Waltz manifestó que Maduro y su círculo cercano “se han asociado con los mayores narcotraficantes y terroristas del mundo desde hace décadas”, y aseguró que desde Venezuela se ha facilitado el tráfico de drogas que llega a territorio estadounidense. El representante estadounidense también vinculó la operación ilícita con el grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, citado en información recopilada por Europa Press.

Waltz situó a Venezuela como epicentro de desestabilización en la región, señalando que el país sudamericano ha servido como plataforma para organizaciones y actores hostiles a intereses estadounidenses, entre los que mencionó al movimiento chií libanés Hezbolá y a funcionarios corruptos de otras naciones como Irán. Según lo relevado por Europa Press, Waltz remarcó la decisión de Estados Unidos de no tolerar que el hemisferio occidental funcione como base operativa de adversarios internacionales. También destacó la importancia estratégica de las reservas energéticas venezolanas y la necesidad, desde la perspectiva estadounidense, de evitar que queden en manos de rivales del país norteamericano.

Parte de su argumentación incluyó referencias a denuncias internacionales contra el gobierno de Maduro por supuestas violaciones a los Derechos Humanos. Waltz señaló ante la ONU que más de ocho millones de venezolanos han salido del país, lo que —según Estados Unidos— provocó una crisis de refugiados de dimensiones sin precedentes, generando desestabilización en los países vecinos. Europa Press consignó que, de acuerdo con el embajador estadounidense, numerosos venezolanos en el exterior recibieron la noticia de la operación con satisfacción, aunque criticó al Consejo de Seguridad por, según su interpretación, manejarlo como un asunto diplomático sin reconocer el impacto social y político reflejado por esta acción.

Estados Unidos justificó su intervención en Caracas bajo el argumento de persecución judicial y lucha internacional contra el narcotráfico y el terrorismo, reiterando que el caso de Maduro encaja —a ojos de Washington— en la interpretación estadounidense de la justicia global. Waltz reafirmó ante los miembros del Consejo de Seguridad que el operativo no buscó un cambio de régimen ni el control territorial, sino una acción específica dirigida a cumplir con acusaciones judiciales de larga data dentro del marco legal de Estados Unidos, y prometió que el proceso contra Maduro y su entorno se conducirá de manera transparente, reportó Europa Press.