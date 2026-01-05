Agencias

Rusia y China condenan en la ONU la "agresión armada" de EEUU a Venezuela y piden la liberación de Maduro

Durante una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad, representantes de Moscú y Pekín exigieron el fin de las acciones militares estadounidenses en Caracas, señalaron violaciones del derecho internacional y exigieron liberar al mandatario sudamericano detenido

Durante la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los diplomáticos de Rusia y China centraron sus intervenciones en la necesidad de restaurar la libertad para el presidente venezolano Nicolás Maduro y rechazar de forma contundente la reciente operación militar estadounidense en Caracas. Además de exigir el fin inmediato de las acciones armadas, ambos representantes denunciaron supuestas violaciones al derecho internacional y el carácter incompatible de la intervención con la Carta de Naciones Unidas, según informó Europa Press.

Tal como publicó el medio, el embajador ruso ante el Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, declaró que no existe ninguna base que justifique los hechos ocurridos por parte de Estados Unidos en territorio venezolano. El diplomático acusó a Washington de incumplir los principios fundamentales del derecho internacional y subrayó que estas acciones, ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump, resultan de una aplicación "selectiva" de la normativa internacional según los intereses cambian en el contexto político global. Nebenzia remarcó la importancia de que la Casa Blanca respete la soberanía de los Estados y no continúe promoviendo la remoción de gobiernos que considera incómodos. Reiteró, además, la petición de liberar tanto a Nicolás Maduro como a su esposa, Cilia Flores, detenidos en el marco de esta intervención.

De acuerdo con Europa Press, el representante ruso utilizó expresiones críticas al referirse al papel de los países occidentales y al actual diseño del "orden mundial" liberal, cuya manifestación, según él, supera incluso los límites tolerados por defensores históricos del atlantismo. El diplomático de Moscú recalcó la urgencia de buscar soluciones a cualquier conflicto entre Estados Unidos y Venezuela a través del diálogo y la vía diplomática, nunca mediante la fuerza.

El medio también recoge los planteamientos del delegado chino en la ONU, Geng Shuang, quien manifestó la oposición de Pekín a cualquier intento de Estados Unidos de actuar como "policía del mundo". Shuang sostuvo que Washington ha actuado en detrimento de la soberanía venezolana y contraviene los principios de igualdad soberana, no intervención y resolución pacífica de controversias internacionales. "Ningún país puede ser la policía del mundo ni ningún estado puede erigirse en juez internacional", sostuvo Shuang, comprometiendo el apoyo de China tanto al gobierno de Maduro como al pueblo venezolano.

China, según reportó Europa Press, también requirió el término de todas las prácticas consideradas coercitivas por parte de Washington. Geng Shuang instó a Estados Unidos a abandonar tales políticas y a basar sus relaciones internacionales en el respeto mutuo, descartando cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de otros países.

Durante la sesión extraordinaria, quedó patente la profunda división internacional en torno a la intervención estadounidense en Venezuela, reflejada en los posicionamientos de Moscú y Pekín. Ambos países han sostenido de manera reiterada que las acciones de Washington ponen en grave peligro la estabilidad del sistema internacional y los principios establecidos tras la fundación de Naciones Unidas, detalló Europa Press.

La situación en Caracas, que derivó en la detención de Maduro y su esposa, motivó múltiples pronunciamientos dentro del ámbito diplomático, con acusaciones directas a la administración Trump sobre el alcance y la legitimidad de su operación. Según indicó el medio Europa Press, las críticas rusas y chinas buscaron enfatizar la necesidad de mediar desde el derecho internacional y encaminar cualquier disputa hacia mecanismos pacíficos, sin recurrir a la fuerza armada ni vulnerar la autonomía de las naciones.

Europa Press indicó que la exigencia de liberación inmediata de los detenidos en el contexto venezolano formó parte central de las posiciones expuestas por ambos representantes durante la sesión del Consejo de Seguridad. Además, sus intervenciones incluyeron llamados dirigidos expresamente al gobierno de Estados Unidos para detener todas las acciones militares y revisar su política exterior respecto a regímenes que consideran adversos.

A lo largo de la discusión, se puso sobre la mesa el debate sobre la legitimidad de los poderes internacionales para modificar el rumbo político de otros Estados. Los portavoces de Rusia y China subrayaron que persisten riesgos considerables para la paz internacional si se avanza por el camino de las intervenciones unilaterales y la manipulación de los principios fundacionales de Naciones Unidas según intereses situacionales, como relató Europa Press.

En suma, la sesión extraordinaria en la ONU evidenció el rechazo ruso y chino hacia la acción militar estadounidense en Venezuela, así como su defensa de los tratados internacionales y la soberanía estatal. Los representantes de Moscú y Pekín recalcaron que las diferencias políticas deben resolverse por vías diplomáticas y legales, evitando la coacción y priorizando siempre las normas del derecho internacional, concluyó Europa Press en su cobertura del evento.

