Protección Civil mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este peninsular hasta el martes

Las autoridades meteorológicas anticipan que la llegada de una masa de aire ártico traerá consigo un descenso relevante de las temperaturas en gran parte del territorio, provocando heladas que podrían alcanzar valores localmente intensos en zonas de montaña, en particular en el área pirenaica. Según informó Protección Civil en un comunicado, se mantiene la alerta por nevadas en cotas bajas del centro, norte y este de la península hasta el martes, como resultado directo de la borrasca identificada como ‘Francis’.

De acuerdo con lo publicado por el medio citado, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda realizar un seguimiento continuo de los partes meteorológicos y de las actualizaciones en los pronósticos, dada la incertidumbre respecto a la evolución de la borrasca y al impacto potencial que podría generar en actividades al aire libre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el momento crítico del episodio se presente el lunes, con las nevadas más notables concentrándose en áreas interiores de la mitad este peninsular durante las primeras horas del día. Se espera que la nieve pueda presentarse prácticamente en cualquier cota en estas zonas y que, aunque este escenario no es el más probable, no se descartan acumulados significativos en el tercio nordeste.

Los registros meteorológicos apuntan a que las nevadas podrían alcanzar espesores locales de hasta 5 centímetros en el sur de Aragón, el este de Castilla-La Mancha y en el interior de la Comunidad Valenciana, según detalló Protección Civil. Hacia el final de la jornada, los mayores espesores de nieve podrían localizarse en el sistema Bético, donde se consideran posibles acumulados que superen los 10 o incluso 20 centímetros en algunos puntos.

Durante la noche del lunes y especialmente en la madrugada del martes, el predominio de vientos del norte favorecerá nuevas nevadas en la cordillera Cantábrica. Según reportó la fuente, estos episodios podrían producir acumulaciones superiores a los 5 centímetros, principalmente en la vertiente septentrional y con la posibilidad de sobrepasar localmente los 10-20 centímetros dentro de la propia cadena montañosa.

El medio citado añade que, siguiendo las proyecciones de la AEMET para el martes 6 de enero, la borrasca ‘Francis’ tenderá a perder fuerza al desplazarse hacia el Mediterráneo central. Esta evolución haría que las nevadas disminuyeran a primeras horas en la parte este y el sudeste peninsular. Sin embargo, las nevadas persistirán en zonas de la vertiente cantábrica debido al sostenimiento de vientos húmedos del norte y la cota de nieve comenzará a ascender hacia la tarde.

Junto con las nevadas, la entrada de aire frío ártico causa un descenso pronunciado tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, generalizando las heladas en el interior peninsular durante el lunes y el martes. Según informaciones de Protección Civil recogidas por el medio, estas heladas serán de intensidad moderada en amplias regiones de las mesetas, aunque localmente podrían resultar fuertes cerca de los sistemas montañosos más relevantes, especialmente en torno a los Pirineos.

Ante estas condiciones meteorológicas, Protección Civil y Emergencias recomienda prestar atención a las indicaciones publicadas por la Dirección General de Tráfico, especialmente para quienes deban circular por carretera. Se aconseja tener máxima precaución ante la formación de placas de hielo y la posibilidad de nieve en la calzada. Para los desplazamientos imprescindibles, se aconseja portar ropa de abrigo suficiente y llevar un teléfono móvil con batería de recambio. El comunicado, recogido por el medio mencionado, añade que en caso de quedar atrapado en la nieve debe mantenerse en el vehículo, activar la calefacción y ventilar de forma periódica el habitáculo. Además, se recomienda informar a los servicios de emergencia y esperar ayuda, salvo que la situación concreta obligue a abandonar el vehículo.

Protección Civil resalta que la consulta frecuente de los pronósticos actualizados resulta relevante para la seguridad individual y colectiva, ya que el desarrollo de la situación podría modificar la peligrosidad de los desplazamientos y de las actividades al aire libre en áreas de riesgo. La persistencia de la alerta mantiene a diversas comunidades en estado de vigilancia, mientras los servicios de meteorología y emergencia actualizan la información ante posibles variaciones en la intensidad de las precipitaciones y la evolución del temporal asociado a la borrasca ‘Francis’.