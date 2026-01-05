Petro rechaza las "amenazas ilegítimas" de Trump y afirma que "por la patria" tomaría de nuevo las armas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su confianza en que una parte significativa de la ciudadanía saldría en defensa del gobierno si se presentan situaciones similares a la ocurrida durante la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Según consignó el medio Europa Press, el mandatario señaló que “buena parte del pueblo colombiano que me quiere y respeta, desatarán al jaguar popular” en caso de que se produzcan hechos que impliquen riesgo para la legitimidad de la administración nacional. Esta afirmación se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dirigiera amenazas tras la operación militar en Caracas.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, Petro calificó las declaraciones provenientes de Washington como "amenazas ilegítimas". El mandatario respondió en un extenso mensaje publicado a través de redes sociales, en el que recordó su pasado guerrillero y el compromiso asumido desde el pacto de paz de 1989, que según sus propias palabras, le llevó a jurar no volver a usar armas. “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, declaró el mandatario colombiano, según citó Europa Press.

Petro rechazó las acusaciones provenientes del entorno de la administración Trump, que lo vinculan con actividades ilícitas y ponen en entredicho la legalidad y transparencia de su gestión. “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, expresó Petro, de acuerdo con lo informado por Europa Press.

El jefe de Estado detalló las políticas que su gobierno ha implementado frente al narcotráfico y los grupos armados. Según Europa Press, Petro se refirió a la erradicación de cultivos ilícitos, la ejecución de detenciones y bombardeos controlados, así como también la realización de incautaciones récord y el seguimiento de las finanzas de organizaciones ilegales. Frente a los señalamientos de Estados Unidos, el mandatario exhortó a evitar cualquier tipo de intervención militar: “Matarán muchos niños”, advirtió Petro al referirse a los riesgos de violencia dirigida contra la población rural, y agregó que si se bombardean zonas campesinas, muchos de sus habitantes podrían sumarse a la insurgencia.

En sus declaraciones, Petro responsabilizó a sectores políticos colombianos con presuntos vínculos con organizaciones ilegales por estar detrás de la distribución de información errónea en círculos de poder en Washington. Según citó Europa Press, Petro manifestó que los datos manejados por la Casa Blanca corresponden a intereses ligados a la mafia y que buscan crear tensiones severas entre Estados Unidos y Colombia. “Quieren la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se dispare en el mundo”, sostuvo el presidente.

El mandatario pidió al pueblo colombiano asumir un papel activo en la defensa ante situaciones de amenaza y remarcó que su confianza en la sociedad civil es la razón por la que ha solicitado a la población respaldar la institucionalidad contra cualquier ataque violento que no cuente con legitimidad. Asimismo, dio instrucciones específicas a las fuerzas de seguridad: “La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, puntualizó en su pronunciamiento, conforme relató Europa Press.

Para concluir su intervención, Petro reiteró su disposición personal de asumir el costo máximo en la defensa de la soberanía nacional. “Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo”, remató el presidente colombiano, según consignó Europa Press en su reporte.