Palestina inaugura su Embajada en Londres

A la puerta de lo que hasta hace poco era la Misión Palestina en Reino Unido, el embajador Husam Zomlot destacó que la apertura oficial de la Embajada de Palestina en el oeste de Londres constituye una transformación profunda en el reconocimiento internacional de la soberanía palestina. Según reportó el medio que cubrió el evento, Zomlot subrayó que este cambio trasciende la mera modificación de nombre y representa un giro real en la tradición diplomática: “Este es un día de esperanza, un día de firmeza y un día que recuerda al mundo que la paz no solo es posible, sino inevitable cuando se basa en la justicia, la dignidad, la igualdad y el reconocimiento mutuo”.

El medio consignó que la pequeña ceremonia oficial de inauguración tuvo lugar este lunes, con la presencia del propio Zomlot encabezando el acto. Este paso diplomático ocurre luego de que, en septiembre de 2025, Reino Unido anunciara oficialmente el reconocimiento del Estado palestino, alineándose así con una decisión adoptada en el marco de una crisis humanitaria deteriorada en Medio Oriente y pocas semanas antes de una cumbre internacional para promover la solución de dos Estados, auspiciada por Naciones Unidas a solicitud de Francia y Arabia Saudí.

De acuerdo con los datos publicados, ya son cerca de 150 los países que han oficializado el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. Entre estos, figuran España y otras naciones europeas y latinoamericanas, mientras que potencias como Reino Unido, Canadá y Australia no completaron este proceso hasta septiembre de 2025. El contexto internacional en ese periodo se encontraba marcado por los ataques intensificados del Ejército israelí en la Franja de Gaza, factor que agudizó el debate global sobre la legitimidad y los derechos soberanos de Palestina.

En su intervención frente a la sede diplomática, Zomlot agradeció al Gobierno británico por haber hecho posible este avance diplomático. “¡Qué gran manera de comenzar un nuevo año juntos, marcando un hito importante en la relación británico-palestina! Y poner fin al largo camino del pueblo palestino hacia la libertad y la autodeterminación”, expresó el representante. El embajador resaltó que esta sede diplomática simboliza para las comunidades palestinas en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los campos de refugiados y la diáspora, una validación internacional de su identidad y un testimonio de la permanencia de su causa: “Para generaciones de palestinos en Gaza, en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este, en los campos de refugiados y en toda la diáspora, esta Embajada representa la prueba de que nuestra identidad es innegable. Nuestra presencia no puede ser borrada”, remarcó Zomlot, según publicó el medio.

El reconocimiento tardío de Estados como Reino Unido, Canadá y Australia —después de años de mantener una posición ambigua— coincidió con una fase crítica del conflicto en la región, con la Franja de Gaza padeciendo consecuencias humanitarias concretas debido a los bombardeos israelíes. De acuerdo con lo consignado por la prensa, la apertura de la Embajada también fue leída como un respaldo político a la autodeterminación palestina en el contexto de las gestiones internacionales que buscan impulsar una solución negociada entre ambos pueblos bajo la fórmula de los dos Estados.

Tal como detalló el medio, Zomlot hizo hincapié en que la existencia misma de la legación en Londres es resultado de una reivindicación persistente por parte del liderazgo palestino y de la comunidad internacional a favor del “derecho inalienable a la soberanía estatal y a la igualdad entre las naciones”. El embajador enfatizó durante la inauguración que este establecimiento diplomático no solo aspira a reforzar los lazos bilaterales, sino que pretende comunicar un mensaje más amplio acerca de la legitimidad nacional palestina.

El acto inaugural y la apertura formal de la sede diplomática coincidieron con la evolución del conflicto palestino-israelí y el incremento del respaldo internacional a la causa palestina, factores que otorgaron mayor visibilidad y significado simbólico al evento. La cobertura del medio subraya que, mientras avanzan las gestiones para revitalizar el proceso de paz mediante la fórmula de dos Estados, la presencia de la Embajada palestina en el Reino Unido adquiere un peso diplomático relevante, convirtiéndose en un punto de referencia para la diáspora y para la comunidad internacional.