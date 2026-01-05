Ortega Cano, al margen del último enfrentamiento entre Gloria Camila y Ana María Aldón

La forma en que Ortega Cano ha reaccionado recientemente ante menciones sobre la disputa entre su hija, Gloria Camila, y su exesposa, Ana María Aldón, ha llamado la atención por su aparente indiferencia. Tal como informó Europa Press, cuando el torero fue consultado por periodistas respecto a los comentarios públicos realizados por ambas figuras, evitó responder y exhibió un gesto de evasión levantando el pulgar y mostrando una leve sonrisa, lo que interpretaron como una señal de desinterés en alimentar el debate mediático.

Según detalló Europa Press, el reciente episodio de esta controversia familiar comenzó tras unas declaraciones de Ana María Aldón en las que rechazaba haber difundido información sensible sobre la familia Ortega Cano. Además, Aldón presumió de mantener una buena relación con el torero, argumentando que el hijo que comparten favorece la cordialidad. Sin embargo, Aldón también reconoció que, durante su matrimonio, le resultó doloroso escuchar de su entonces esposo que la verdadera mujer de su vida había sido Rocío Jurado.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Gloria Camila confrontó públicamente a Ana María Aldón durante una intervención en el programa 'Fiesta'. En esa aparición televisiva, la hija de Rocío Jurado negó rotundamente que exista una buena relación entre su padre y la diseñadora. Gloria Camila afirmó que “hace muchísimo que no hablan y directamente no tienen relación”, precisando que cualquier comunicación que tengan relacionada con el hijo en común se realiza exclusivamente a través de Marina, la mujer que colabora en las labores domésticas y asiste a Ortega Cano.

El medio Europa Press indicó que, tras estas afirmaciones, Ortega Cano fue abordado por la prensa para conocer su opinión sobre las declaraciones de su hija y las respuestas de Ana María Aldón. El torero optó por no hacer comentarios, rehusando expresarse sobre el conflicto aunque se le insistió. Esta actitud se interpretó como un intento de apartarse de la polémica, a pesar de que su entorno familiar se ha visto envuelto en ella en reiteradas ocasiones y a pesar también de indicios de incomodidad frente al tratamiento que Aldón ha dado a asuntos personales ante las cámaras.

Europa Press resaltó que, en medio de la insistencia de la prensa, Ortega Cano sorprendió con un gesto cuando fue señalado el reciente lamento de Ana María Aldón acerca de que, durante su matrimonio, nunca se le reconoció un lugar equitativo en comparación con Rocío Jurado. El torero respondió con una sonrisa y levantando el pulgar, una acción que los presentes interpretaron como una declaración tácita de indiferencia ante las acusaciones y que sugiere su determinación de mantenerse al margen de la discusión.

El medio también subraya que, pese a los reiterados enfrentamientos y las declaraciones cruzadas en televisión a lo largo de los últimos meses, Ortega Cano ha evitado realizar valoraciones públicas sobre los comportamientos o comentarios de Ana María Aldón. Si bien Gloria Camila ha confirmado que su padre se siente molesto con varias de las historias expuestas por Aldón sobre él y su núcleo familiar, el torero se mantiene en una postura de silencio, sin emitir juicios ni alimentar la controversia.

Europa Press contextualiza que esta situación ocurre mientras persiste la exposición mediática de los desencuentros familiares, especialmente en programas televisivos donde tanto Gloria Camila como Ana María Aldón abordan regularmente temáticas relacionadas con su entorno y resuelven diferencias frente a las cámaras. Dentro de este escenario, la determinación de Ortega Cano de evitar la confrontación directa y de responder a los comentarios con gestos mínimos adquiere relevancia, pues parece reflejar un intento de no participar activamente en la dinámica mediática que rodea a su familia.

Finalmente, el medio recalca que cualquier comunicación entre Ortega Cano y Ana María Aldón sobre cuestiones relativas a su hijo ocurre únicamente por vía indirecta, lo que confirma el distanciamiento señalado por Gloria Camila. Se espera que la diseñadora, fiel a su estilo, responda en breve a las más recientes afirmaciones de la hija del torero, lo que podría generar nuevos capítulos públicos en esta disputa familiar. Ortega Cano, por su parte, continúa optando por la discreción y el silencio como método para manejar la presión mediática y evitar reacciones que podrían escalar el conflicto.