Más de 33,4 millones de peregrinos han viajado a Roma por el Jubileo de la Esperanza

Un total de 33.475.369 peregrinos de 185 países han viajado a Roma entre el 24 de diciembre de 2024 y este lunes 5 de enero de 2026, con motivo del Jubileo de la Esperanza, que fue inaugurado por el Papa Francisco y que será clausurado por el Papa León XIV este martes 6 de enero, cerrando la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Así lo ha revelado este lunes en rueda de prensa el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, Rino Fisichella, encargado de la organización del Jubileo.

Por nacionalidades, los italianos constituyeron el grupo más numeroso, con más del 36%. Europa fue el principal continente de origen, con el 63% de los peregrinos, seguida de América del Norte (16,54%) y América del Sur (9,44%).

"La dimensión espiritual, que es el fundamento del Jubileo, ha permitido ver a un pueblo en camino, con un profundo deseo de oración y conversión", ha afirmado Fisichella.

Además, ha precisado que "las Basílicas papales y otros centros de oración, como, por ejemplo, la Escalera Santa, registraron una asistencia sin precedentes". "Las confesiones aumentaron, y la celebración jubilar del perdón pleno, la indulgencia, llegó a todos", ha añadido.

Asimismo, ha puesto en valor la labor desinteresada de 5.000 voluntarios que prestaron su servicio durante todo el Año Santo y 2.000 de la Orden de Malta que prestaron servicios de primeros auxilios en las cuatro Basílicas papales.

Durante la rueda de prensa, también ha intervenido el subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros italiano, Alfredo Mantovano, para explicar el "método Jubileo". "Una administración estatal que debe coordinar, no dirigir, a otras administraciones. Reuniones de coordinación que resuelven problemas, no los crean. Cada uno de los actores evita apropiarse de los resultados fruto del trabajo de todos. Todo esto ha permitido un cambio de ritmo", ha precisado.

Por su parte, el alcalde de Roma y comisario extraordinario del Gobierno para el Jubileo, Roberto Gualtieri, ha destacado que "los peregrinos no han mermado la capacidad de Roma para acoger turistas y ofrecer servicios a sus ciudadanos". "Al contrario, el Jubileo ha sido un motor", ha afirmado el alcalde. En concreto, ha puesto de relieve el evento de jóvenes de Tor Vergata, "un evento que quedará grabado en la historia de la ciudad y de la Iglesia".

Mientras, el presidente de la Región del Lacio, Francesco Rocca, ha apuntado que el servicio de urgencias 118 realizó 580.000 intervenciones, 40.000 más que el año anterior.

Finalmente, el prefecto de Roma, Lamberto Giannini, ha descrito el principio que impulsó a las fuerzas de seguridad en la capital. "Necesitábamos seguridad y serenidad, así que intentamos transmitir seguridad no mediante la militarización, sino mediante la prevención", ha explicado.