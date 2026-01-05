Machado visualiza la "inminencia de la transición en Venezuela" y asegura que la libertad "está cerca"

María Corina Machado destacó el regreso de los exiliados como una de las consecuencias directas de la captura de Nicolás Maduro, señalando que la proximidad de la libertad venezolana se ve reflejada en la organización de sus compatriotas en el exterior. Según informó Europa Press, la líder opositora subrayó que la detención de Maduro representa “un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición” en Venezuela.

Machado enfatizó que el respaldo internacional ha resultado determinante para el escenario político actual. Europa Press detalló que la opositora venezolana agradeció a la Administración de Donald Trump por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley” y remarcó la importancia de la movilización de ciudadanos venezolanos en treinta países y ciento treinta ciudades a raíz del desalojo de Maduro del poder. En sus palabras a través de la red social X, aseguró que Caracas tendrá un papel relevante como “principal aliado” de Washington en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

Luego de la operación encabezada por Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, bajo acusaciones de narcoterrorismo, la estructura de poder en Caracas vivió cambios inmediatos. Europa Press reportó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió las funciones presidenciales, en conformidad con la legalidad venezolana, y extendió una invitación a Estados Unidos para colaborar en una agenda bilateral de cooperación.

La reacción internacional, y en particular la del expresidente estadounidense Donald Trump, fue determinante para marcar un nuevo tono en las relaciones entre ambos países. Trump manifestó que su administración “se hará cargo” de la situación en Venezuela, con la intención de que la transición política sea viable. No obstante, expresó reservas sobre Machado, señalando sus dudas respecto al alcance de su respaldo popular dentro de Venezuela.

En otro frente opositor, el dirigente Henrique Capriles ofreció por primera vez su lectura acerca del significado que tienen los ataques estadounidenses de ese fin de semana y la posterior detención de Maduro y Flores. De acuerdo con Europa Press, Capriles advirtió sobre los “momentos de tensión e incertidumbre” que enfrenta Venezuela y defendió que cualquier salida de la crisis debe enmarcarse dentro de la vía pacífica, constitucional y respetando la voluntad popular expresada en las urnas.

El dirigente opositor también hizo hincapié en las responsabilidades políticas de quienes ocuparon el poder durante los últimos años, atribuyéndoles la generación de la “más profunda crisis política, social y económica” vivida por el país, fracaso de procesos previos de diálogo, y reiteradas violaciones a la Constitución y a los derechos fundamentales. Capriles planteó interrogantes en torno a los recursos públicos y riqueza petrolera presuntamente saqueados, pues considera que el caos no puede ser instrumento de cambio ni justificativo para la perpetuación de errores que agravan el sufrimiento de la población.

Entre sus propuestas, Capriles abogó por pasar la página del revanchismo y la improvisación, y llamó a encaminar el país hacia una transición democrática con garantías reales, incluyendo la libertad de personas encarceladas por motivos políticos y el retorno de quienes salieron al exilio, condiciones que considera indispensables para avanzar. Además, según consignó Europa Press, sostuvo que exigir reglas claras y condiciones no implica ceder, sino resguardar el futuro del país y contener discursos que apuestan por el desaliento como táctica.

En esa línea, Capriles vinculó la necesidad de restaurar la economía con la posibilidad de alcanzar el bienestar social, apuntando a que sin mejoras concretas en ese sector los problemas de base persistirán. Además, exhortó a los distintos actores nacionales a mantener en funcionamiento los servicios esenciales para la población y buscar vías que eviten profundizar el dolor social derivado de la crisis.

El líder opositor también subrayó el compromiso con “mantener abierta una ruta democrática” y aportar a una transición ordenada que evite errores del pasado, los cuales, según él, han producido años de retroceso para Venezuela. Capriles defendió que el cambio democrático conlleva perseverancia y requiere una agenda calendarizada y verificable, así como acompañamiento internacional, y advirtió que abandonar este proceso equivale a dejar en manos de otros el destino del país.

El medio Europa Press indicó que ambos dirigentes, desde perspectivas distintas, asumieron el momento como un punto de inflexión para Venezuela y coincidieron en la urgencia de avanzar hacia un mecanismo de transformación política que responda a los retos acumulados tras años de crisis institucional y económica.