Lee Jae Myung pide a Xi Jinping explorar vías para lograr la paz en la península de Corea

El encuentro entre Lee Jae Myung y Xi Jinping se desarrolló en un contexto marcado por la reciente firma de catorce acuerdos de cooperación, que abarcan sectores como transporte, comercio, protección ecológica e innovación tecnológica, según consignó la agencia estatal Xinhua. Ambos gobiernos destacaron la intención de extender la colaboración hacia áreas emergentes, entre ellas la inteligencia artificial y los productos culturales, lo cual reafirma su interés por robustecer las relaciones bilaterales en distintos frentes.

Durante su visita oficial a Pekín, el presidente surcoreano Lee Jae Myung instó a su homólogo chino, Xi Jinping, a buscar conjuntamente caminos que permitan avanzar hacia la paz en la península de Corea. De acuerdo con la agencia Yonhap, el mensaje central de Lee enfatizó la necesidad de reforzar la “cooperación bilateral” ante la continuidad de los ensayos balísticos por parte de Corea del Norte, una situación que mantiene la tensión en la región y acentúa la urgencia de encontrar respuestas multilaterales.

El mandatario surcoreano expresó, según reportó Yonhap, su disposición a cooperar con el gobierno chino para “explorar vías alternativas” de negociación que faciliten acuerdos orientados a la prosperidad y el crecimiento compartido. Consideró que estos esfuerzos conjuntos podrían allanar el terreno para una “restauración completa” de los vínculos bilaterales, en momentos en los que ambos países atraviesan una etapa de acercamiento, a pesar de que Seúl mantiene su histórica alianza estratégica con Estados Unidos.

Las relaciones entre Corea del Sur y China experimentaron un deterioro durante el mandato del expresidente Yoon Suk Yeol, cuya política exterior mostró mayor alineación con Washington. Este giro acentuó la rivalidad entre las mayores economías de Asia y dificultó los canales de diálogo entre Pekín y Seúl. Tal como indicó Yonhap, uno de los objetivos explícitos del actual mandatario surcoreano consiste en revertir esa tendencia y fortalecer la cooperación con China.

En sus declaraciones, Lee Jae Myung recordó que Corea del Sur y China han sostenido “lazos amistosos” durante siglos y remarcó una “historia compartida de sufrimiento y pérdida de la soberanía, además de la lucha por la independencia”, haciendo alusión al periodo de dominio colonial japonés. El presidente surcoreano aseguró, según detalló Yonhap, su intención de promover el desarrollo de la alianza estratégica bilateral y consideró que esta debe evolucionar hacia una “tendencia irreversible”.

Por su parte, Xi Jinping abordó el pasado común de ambas naciones y la importancia de “salvaguardar los frutos recogidos tras la victoria obtenida en la Segunda Guerra Mundial”, según transmitió Xinhua. El presidente chino afirmó el compromiso de su país con la paz y la estabilidad en el noreste de Asia, y recordó que hace más de ochenta años ambos pueblos realizaron “enormes sacrificios” para derrotar al militarismo japonés. Xi enfatizó la necesidad de que China y Corea del Sur “compartan responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales” y advirtió sobre la importancia de “mantenerse en el lado bueno de la historia y tomar decisiones estratégicas correctas”.

Las discusiones en torno a la península de Corea cobraron especial relevancia en el marco de la reunión, a la luz de la continuidad de los ensayos armamentísticos encabezados por Corea del Norte. El clima de tensión y las amenazas a la seguridad regional llevaron a Lee a insistir en la urgencia de respuestas coordinadas con China. La visita de Lee Jae Myung adquiere un matiz particular al producirse en un momento de acercamiento diplomático, tras años de enfriamiento de las relaciones bilaterales.

Según Xinhua, la firma de los catorce acuerdos de colaboración tiene el objetivo declarado de afianzar la cooperación en áreas con impacto estratégico tanto para la economía como para la seguridad tecnológica de ambas naciones. El compromiso abarca no solo sectores tradicionales, sino también la intención de robustecer el intercambio en inteligencia artificial y ampliar la presencia de productos culturales coreanos y chinos en los respectivos mercados.

Este nuevo capítulo en las relaciones entre Corea del Sur y China pone de relieve el interés mutuo por encontrar mecanismos de entendimiento en un ambiente regional marcado por la competencia y los desafíos geoestratégicos. El foro político entre ambos presidentes buscó sentar bases para una etapa más estable y constructiva, con la mirada puesta en la reducción de las tensiones derivadas del programa balístico norcoreano, los lazos históricos con Estados Unidos y las transformaciones económicas y tecnológicas en Asia Oriental.