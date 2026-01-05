Laura Matamoros, fichaje sorpresa de 'Espejo Público'

Aunque Laura Matamoros manifestó previamente su intención de alejarse de los programas de televisión y centrarse exclusivamente en su desarrollo como influencer, su presencia en el plató de 'Espejo Público' está confirmada a partir del 7 de enero, según detalló el medio Atresmedia. Esta decisión marca un cambio respecto a las declaraciones realizadas por la propia Matamoros tras su participación en 'Supervivientes' en 2024, donde volvió luego de siete años y después de ganar 'Gran Hermano VIP 4' en 2016.

De acuerdo con Atresmedia, la vuelta de Matamoros a la televisión se considera una incorporación inesperada para el espacio matutino, dado que anteriormente estuvo vinculada profesionalmente a Mediaset y había permanecido fuera de la pantalla durante un año y medio antes de reaparecer, entrevistada por Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'. El anuncio oficial sobre su nuevo papel en el programa fue realizado por Susanna Griso y los colaboradores Gemma López, Miquel Valls y Pilar Vidal en la emisión del lunes, aunque los detalles específicos sobre su colaboración se conservarán hasta el propio estreno, a fin de mantener el interés del público.

El medio Atresmedia también calificó este regreso como una continuación de la presencia de miembros de la familia Matamoros y Flores en sus filas, evidenciada por el fichaje previo de Mar Flores —tía de Laura Matamoros— como colaboradora en ‘Y ahora Sonsoles’. Esta estrategia, según la cobertura de Atresmedia, responde al dinamismo propio de la programación matinal y a la competencia por captar personalidades con experiencia mediática reconocida.

Durante la emisión especial de Reyes Magos en 'Espejo Público', la producción anunció que, además, sumarán un nuevo colaborador proveniente de un programa rival, cuya identidad permanecerá en secreto hasta el miércoles posterior al anuncio. Según Atresmedia, esta iniciativa busca fortalecer su plantilla con figuras conocidas tanto para el público como dentro del sector televisivo, generando así expectativas ante la audiencia de cara al nuevo ciclo.

El paso de Laura Matamoros por distintos formatos de telerrealidad y su presencia como creadora de contenido en redes sociales le otorgaron notoriedad pública y experiencia en espacios televisivos. En el último mes, según reportó Atresmedia, su participación en la entrevista con Sonsoles Ónega marcó su regreso ante las cámaras tras una ausencia prolongada y comenzó a perfilar la posibilidad de su retorno a la televisión, algo que se concretará con el inicio de este nuevo proyecto en Atresmedia.

A lo largo de su trayectoria, Matamoros se convirtió en una figura reconocida para la audiencia española, tanto por su vínculo familiar —es hija de Kiko Matamoros— como por su recorrido en realities y programas de entrevistas. El cambio de cadena representa un nuevo capítulo en su carrera, así como una apuesta de la productora por renovar y dinamizar su plantel de colaboradores.

El formato 'Espejo Público' concentra parte de sus contenidos en la actualidad social y el análisis informativo, integrando voces de diferentes perfiles dentro de sus debates en plató. La elección de Matamoros para sumarse a este espacio se da tras una etapa en la que se centró en sus proyectos digitales y mantuvo su actividad principal fuera del entorno televisivo directo.

Según publicó el propio grupo Atresmedia, la incorporación de colaboradoras con trayectorias en realities y presencia activa en redes busca ampliar el alcance del programa y atraer públicos diversos, conservando la línea temática característica del magacín matinal. Por el momento, quedará pendiente conocer la sección o rol exacto que desempeñará Matamoros, quien realizará el anuncio formal durante su primer día en el programa.

Finalmente, el movimiento estratégico de Atresmedia, que incluye tanto la llegada de Laura Matamoros como la inminente presentación de otro colaborador proveniente de la competencia, evidencia el contexto de renovaciones y ajustes habituales en la televisión española durante periodos de cambios de temporada y festividades, tal como subrayó Atresmedia en su cobertura del anuncio.