Las ONG denuncian que nada justifica "la intervención armada ni una tutela externa" de EEUU en Venezuela

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo en España equiparó la reciente acción militar de Estados Unidos contra Venezuela con otras intervenciones internacionales recientes, señalando que sigue la lógica justificada por el uso de la fuerza en conflictos como el de Rusia en Ucrania. Según detalló el medio Europa Press, la agrupación emitió un pronunciamiento conjunto en el que asocia la incursión norteamericana con precedentes de invasiones utilizadas para el cambio de gobierno o la apropiación de recursos estratégicos, lo que, a juicio de las ONG españolas, representa una amenaza para la paz mundial y la estabilidad internacional.

De acuerdo con Europa Press, la Coordinadora manifestó una condena categórica a la operación militar llevada a cabo por Washington, en la cual fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro. En el comunicado, la Organización subraya que, pese al deterioro democrático registrado en Venezuela durante los últimos años, ninguna situación interna del país justifica una intervención armada ni la imposición de una tutela por parte de poderes extranjeros. La declaración enfatizó que la acción estadounidense constituye una violación del Derecho Internacional, además de suponer, según las ONG, una inadmisible injerencia en los asuntos internos de una nación soberana.

El pronunciamiento recogido por Europa Press hace énfasis en la gravedad de las intenciones manifestadas por el gobierno estadounidense de “tutelar” Venezuela y de administrar una transición política en el país, al tiempo que alerta sobre la amenaza del uso masivo de la fuerza para obtener beneficios económicos destinados a empresas de Estados Unidos. Según sostienen las organizaciones, existen intereses económicos y estratégicos detrás de la intervención, centrados especialmente en la apropiación y el control de los recursos energéticos venezolanos.

En el comunicado, la Coordinadora compara el operativo estadounidense en Venezuela con otras situaciones internacionales recientes, indicando que deja la puerta abierta para que cualquier nación actúe de igual manera en otros países, con el fin de tomar control de recursos o reemplazar gobiernos. En esta línea, se resalta que la “lógica de la fuerza” es la misma que Rusia utilizó como argumento para su invasión en Ucrania y la que, según expresan, ha permitido que Israel actúe con impunidad en otros contextos, sin sanciones internacionales o consecuencias diplomáticas relevantes.

Las entidades firmantes reconocieron, según publica Europa Press, el grave deterioro democrático en Venezuela, evidenciado por la restricción del espacio de la sociedad civil, el éxodo de aproximadamente 8 millones de personas y el hecho de que más de 20 millones viven en situación de pobreza multidimensional. Sin embargo, recalcaron que estas circunstancias no amparan la intervención militar ni el establecimiento de mecanismos externos de control por parte de Estados Unidos.

En su declaración, la Coordinadora insiste en que la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana debe surgir de acuerdos internos alcanzados a través de métodos pacíficos y democráticos, impulsados por la propia sociedad venezolana. El texto, reproducido por Europa Press, alerta que la postura adoptada por Estados Unidos apunta a instaurar formas de supervisión y explotación típicas de un protectorado económico, esquema considerado incompatible con los principios de soberanía nacional, justicia social y desarrollo sostenible.

La Coordinadora exhortó a la comunidad internacional, al gobierno español y a la Unión Europea a exigir el respeto a la soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales y a rechazar cualquier régimen de control o tutela contrarios al Derecho Internacional. También solicitó que estas instituciones promuevan soluciones pacíficas para el conflicto, que garanticen los Derechos Humanos, la cobertura de necesidades humanitarias urgentes y la participación de la sociedad civil venezolana en los procesos de toma de decisiones vinculados al futuro del país.

Finalmente, el comunicado recogido por Europa Press pide a los actores internacionales que adopten una posición clara en defensa de la legalidad internacional, impulsando iniciativas diplomáticas y multilaterales orientadas a reducir la tensión, promover la rendición de cuentas y favorecer condiciones para la construcción de la paz en Venezuela.