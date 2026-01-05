La AESAN lanza una alerta por la presencia de histamina en pasta de anchoas de la marca Zarotti

El número de lote PH 24 correspondiente a la “Pasta de anchoas” de la marca Zarotti, en envases de 60 gramos con fecha de consumo preferente el 24 de julio de 2026, ha sido distribuido inicialmente en Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte que podría haberse redistribuido a otras comunidades autónomas. Según informó la AESAN este lunes, la alerta responde a la detección de niveles elevados de histamina en el producto, importado desde Italia, lo que supone un riesgo para la salud.

Tal como publicó la AESAN, la alerta se ha comunicado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo de esta notificación es que los organismos verifiquen y supervisen la retirada del lote afectado de todos los canales de comercialización, para impedir que continúe disponible para la venta al público.

El producto identificado lleva el nombre comercial de ‘Pasta acciughe’ y se comercializa en tubos de aluminio bajo la marca Zarotti. La incidencia afecta específicamente al lote PH 24, que tiene una unidad de 60 gramos y fecha de consumo preferente 24 de julio de 2026. La agencia señaló que la distribución documentada incluye comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, pero no descarta transferencias a otras regiones a través de procesos de redistribución comercial.

Según consignó la AESAN, las personas que tengan en su poder este producto deben abstenerse de consumirlo. Además, la agencia recomienda consultar a profesionales sanitarios si han consumido alguna unidad del lote mencionado y presentan síntomas compatibles con intoxicación por histamina, entre los que se encuentran urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas, dolores de cabeza, mareos, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Ante cualquiera de estos síntomas, se sugiere acudir a un centro de salud.

La presencia de histamina en productos derivados del pescado se asocia fundamentalmente al proceso de descomposición bacteriana de proteínas tras un almacenamiento o manipulación inadecuados. Aunque la histamina está presente de forma natural, en concentraciones elevadas puede provocar una reacción tóxica tras el consumo, especialmente en personas susceptibles.

Los peligros derivados de la histamina en alimentos han llevado a que tanto la Unión Europea como otros organismos internacionales regulen los parámetros de seguridad máximos permitidos. En situaciones en que los controles detectan estos niveles por encima de lo autorizado, se activa el mecanismo de alerta para prevenir riesgos sanitarios y se instruye la retirada inmediata de los lotes implicados.

El medio informó que tanto las autoridades autonómicas como los canales de distribución han recibido instrucciones para supervisar el cumplimiento de la retirada y evitar la exposición continuada de la población a este producto. La AESAN reiteró el llamado a la población para observar con atención las indicaciones sobre los lotes afectados y consultar con profesionales médicos ante cualquier duda o síntoma.

El incidente se suma a otras alertas alimentarias vinculadas a niveles elevados de histamina en productos derivados de la pesca. En ese contexto, los organismos de control recomiendan el seguimiento de las comunicaciones oficiales que periódicamente difunden sobre este tipo de riesgos, y recuerdan la importancia de verificar las etiquetas y la información de los productos antes de su consumo. La AESAN mantiene actualizaciones sobre el estado de la alerta y las medidas que se adopten en cada fase del proceso de gestión del riesgo.