IU exige a Europa más dureza contra la operación de Trump en Venezuela: "El Papa está siendo más contundente que la UE"

Durante sus más recientes declaraciones, Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Sumar, puso de relevancia la reacción de la Iglesia católica frente a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Según lo citado por Europa Press, Santiago señaló que el Papa León XIV ha mostrado mayor firmeza que la propia Unión Europea al defender la soberanía venezolana y el respeto al derecho internacional, marco en el que exigió una postura más decidida por parte de los países europeos frente a las medidas impulsadas por la administración estadounidense de Donald Trump para "capturar" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Europa Press reportó que estas afirmaciones fueron realizadas por Santiago en una entrevista emitida por RTVE durante el programa "La hora de la 1", profundizando en las demandas que IU viene realizando respecto a la actitud de los aliados europeos frente a la política exterior de Estados Unidos. Durante la conversación, el también secretario general del Partido Comunista fundamentó su crítica en la aparente tibieza de la Unión Europea, comparando su respuesta con la intervención del Papa, quien ha realizado un llamado directo a la defensa de la independencia y soberanía de Venezuela, así como a la observancia del derecho internacional. Desde su perspectiva, este contraste evidencia una falta de determinación política en el bloque europeo. "Francamente, nos parece que el Papa León XIV está siendo mucho más contundente que los países de la Unión Europea, con un llamamiento expreso a la defensa de la independencia y soberanía de Venezuela, a un respeto a las leyes internacionales y de Venezuela, y con un llamamiento expreso a Trump", sostuvo Santiago durante esa entrevista, según recogió Europa Press.

Estas recientes manifestaciones dan continuidad a las críticas públicas vertidas por el propio Santiago el domingo anterior, en el marco de una concentración celebrada ante la embajada de Estados Unidos en Madrid. El medio Europa Press consignó que la movilización se convocó como muestra de rechazo ante la posible intervención estadounidense en Venezuela y las acciones recientes derivadas de la política exterior de Donald Trump, tildadas por los manifestantes de injerencistas.

Además de fijar la posición de IU hacia Estados Unidos y la Unión Europea, Santiago aprovechó para denunciar lo que califica como una postura "vergonzosa" del Partido Popular (PP) y de Vox. Según declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz parlamentario de IU lamentó el respaldo de estas formaciones políticas españolas a las estrategias estadounidenses. "Es realmente vergonzoso que a estas alturas el PP y Vox estén de acuerdo con esta estrategia de saqueo internacional, la aplaudan y no critiquen las agresiones y las amenazas de Estados Unidos a países hermanos como Venezuela o como Colombia, México y Panamá", sentenció Santiago al ser consultado durante la citada entrevista.

El dirigente de IU, según puntualizó Europa Press, extendió su crítica a la ausencia de condena por parte del PP y Vox respecto a recientes comentarios realizados por el entorno del presidente Trump, en los que mencionó a Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, y a Canadá como potenciales objetivos de futuras intervenciones militares. Santiago insistió en que esta ausencia de respuesta por parte de formaciones políticas conservadoras en España refuerza la preocupación por el alineamiento con políticas de intervencionismo internacional.

Las declaraciones de Santiago en el espacio informativo de RTVE forman parte de las acciones emprendidas por IU y Sumar para reclamar a la Unión Europea un posicionamiento que, en palabras del portavoz, esté orientado a la defensa efectiva de la soberanía nacional de los países latinoamericanos y al respeto de la legalidad internacional. Según la cobertura de Europa Press, Santiago sostuvo que la actitud de determinados países europeos debe ir más allá del plano declarativo y concretarse en medidas que descarten la injerencia y el uso de la fuerza en la resolución de disputas.

El punto de vista de Enrique Santiago incorpora también una valoración negativa sobre el rol de las fuerzas políticas de derechas en España cuando, a su juicio, suscriben con su silencio o con su apoyo explícito las tesituras intervencionistas de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Según detalló Europa Press, el portavoz reiteró que esta postura política introduce un factor de debilidad en el seno europeo a la hora de garantizar el respeto a las normas internacionales y la no intervención en los asuntos internos de otras naciones.

Durante su intervención, Santiago criticó abiertamente tanto la operación militar estadounidense en Venezuela como las amenazas de extender ese tipo de acciones a otros Estados de la región, en alusión específica a Colombia, México y Panamá. Según recogió Europa Press, el portavoz de IU y Sumar argumentó que la falta de condena o reacción firme por parte de la Unión Europea y de fuerzas políticas nacionales consolida una corriente internacional favorable a prácticas que ponen en entredicho la autodeterminación de los pueblos y la estabilidad en América Latina.

El debate suscitado a partir de la operación de Trump en Venezuela ha generado una oleada de reacciones en el escenario político nacional e internacional. Según reportó Europa Press, IU y otras organizaciones han manifestado en diferentes ocasiones su rechazo a la transferencia del conflicto al ámbito militar o coercitivo y apuestan por la vía diplomática, posicionamiento que buscan que la Unión Europea asuma como propio.

Las declaraciones de Santiago y la cobertura ofrecida por Europa Press reflejan el incremento de tensiones diplomáticas derivadas de la nueva ofensiva internacional sobre Venezuela y la incidencia que tiene en el debate político español, especialmente en lo relativo al posicionamiento de las fuerzas parlamentarias sobre la política estadounidense y el papel de las instituciones europeas.