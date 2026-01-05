Agencias

Israel anuncia la muerte de dos "terroristas" de Hezbolá en un bombardeo el domingo contra Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de dos "terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en un bombardeo perpetrado el domingo contra Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y mataron ayer a dos terroristas de Hezbolá en el área de Yamiyama, en el sur de Líbano", ha dicho, antes de afirmar que ambos "llevaban a cabo esfuerzos para reconstruir la infraestructura militar de la organización terrorista".

Así, ha recalcado que "las actividades de los terroristas constituían una flagrante violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al acuerdo de alto el fuego, al tiempo que ha insistido en que "las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.

