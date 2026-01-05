Indra sube casi un 6% al calor de las tensiones en Venezuela, que disparan al sector europeo de la defensa

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llevado a los analistas de XTB a considerar que Estados Unidos podría aprovechar la situación para comenzar la extracción de tierras raras, así como de otros recursos naturales como petróleo y oro, en el país sudamericano. De acuerdo con la información reportada por el medio, este escenario mantiene abiertas las opciones de que no se concrete un acuerdo de paz en Ucrania próximamente, lo que contribuye a que las grandes empresas del sector de defensa en Europa sigan asegurándose contratos militares de elevado valor. En ese contexto internacional, la acción de la tecnológica española Indra ha mostrado un repunte notable, elevándose casi un 6% durante la jornada del lunes.

Según consignó el medio, la acción de Indra cotizaba hacia las 12.45 horas a 52,4 euros, superando de forma amplia la barrera de los 50 euros por acción y confirmando la tendencia alcista que ha caracterizado a la compañía. La subida en el valor de Indra no se ha producido aislada, ya que las principales firmas europeas del sector de la defensa también reflejaron avances en sus respectivas bolsas. La británica Bae Systems alcanzó una revalorización del 4,6%, la alemana Rheinmetall aumentó un 7,12%, Leonardo de Italia subió un 6%, mientras que tanto la francesa Thales como la sueca Saab incrementaron sus valores en un 4,6% y un 6% respectivamente.

El impulso de Indra en el mercado bursátil llega después de un 2025 en el que la firma se posicionó como el valor más destacado del Ibex 35. Según datos difundidos por el medio, durante el año pasado, Indra prácticamente triplicó su valoración bursátil, registrando un incremento del 184,19%. Esto llevó a sus acciones a cerrar ese ciclo en 48,54 euros, con una capitalización de casi 8.600 millones de euros.

Durante la primera semana de 2026, la dinámica ascendente en la cotización de Indra se consolidó, registrando una subida cercana al 8% en lo que va del año, y un aumento de capitalización bursátil de unos 682 millones de euros, hasta situarse cerca de los 9.300 millones de euros, según publicó el medio. Si la empresa logra concluir la jornada bursátil con un precio por encima de los 50,9 euros por acción —un valor conseguido el 4 de noviembre del año anterior— alcanzaría así un nuevo máximo histórico en el parqué.

La coyuntura en Venezuela ha influido de forma directa en la percepción de los mercados sobre los valores defensivos, puesto que la posible apertura del acceso estadounidense a materias primas estratégicas remarca la relevancia de las compañías dedicadas al sector. Indra, que ya mostraba un comportamiento alto durante el último ejercicio, prolonga su tendencia en un entorno marcado por la inestabilidad geopolítica internacional. Tal como detalló el medio, la reacción al alza en las acciones de empresas defensivas europeas responde a la expectativa de prolongación de contratos militares ante una posible extensión del conflicto en Ucrania, que podría retrasar cualquier consenso para el cierre de la guerra.

Los analistas de XTB indicaron, según el medio, que la evolución de la situación en Venezuela podría modificar de forma sustancial el tablero internacional de materias primas, generando tanto oportunidades como desafíos para los actores del mercado de defensa. Mientras continúe la incertidumbre respecto a los desenlaces en América Latina y Oriente Europeo, se refuerza la posición de empresas como Indra y otras grandes firmas de defensa en Europa, cuyo desempeño en bolsa mantiene el interés de inversores y actores del sector.