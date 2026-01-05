Ganaderos y agricultores se reúnen en Ourense con representantes de la PAC y de la Xunta para exigir mejoras

La controversia en torno al tratado entre la Unión Europea y Mercosur se extendió este lunes al ámbito político de Ourense, con autoridades provinciales mostrando respaldo a los productores rurales que, durante la reciente ‘tractorada’, posicionaron en el centro del debate la percepción de desventaja de la agricultura y la ganadería gallegas frente a importaciones extranjeras. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, expresó ante los medios que el acuerdo obligaría a los productores locales a cumplir requisitos estrictos, mientras que los productos importados competirían exentos de tales exigencias, un hecho que, en su criterio, pone en entredicho la igualdad entre los actores del mercado. En esta coyuntura, productores gallegos reclamaron un trato más equitativo, subrayando la necesidad de una revisión tanto de las políticas europeas como de las ayudas esenciales para el funcionamiento del sector primario en Galicia.

Según describió el medio Europa Press, ganaderos y agricultores se congregaron este lunes en Ourense durante una reunión con el director general de la Política Agrícola Común (PAC), Juan José Cerviño, y el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Manuel Pardo, para trasladar su protesta por el acuerdo alcanzado con Mercosur y exigir una revisión de la PAC que contemple las particularidades del territorio. Esta reunión constituye la tercera instancia de diálogo reciente tras encuentros anteriores con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y interlocutores de la Consellería de Medio Rural. Estas acciones tienen como telón de fondo la movilización de los productores a través de protestas y bloqueos realizados en jornadas previas, en las que decenas de tractores ocuparon las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno como símbolo de la presión ejercida por el sector.

Entre los puntos destacados por los representantes del sector, Europa Press especificó que las demandas principales incluyen la solicitud explícita de no avanzar con la firma definitiva del convenio Unión Europea-Mercosur, argumentando que el acuerdo colocaría a los agricultores y ganaderos gallegos en desventaja competitiva. Además, denunciaron recortes en la PAC, aportando testimonios de quienes perciben que el sistema actual de ayudas no refleja las dificultades reales de quienes dependen de la actividad rural. “Somos intermediarios de las ayudas de la PAC para poder servir alimento a un precio asequible para el consumidor”, señaló en anteriores jornadas el portavoz de la ‘tractorada’ en Ourense y ganadero de Maceda, Miguel Gómez, según citó Europa Press. No obstante, en la jornada de este lunes, Gómez declinó realizar declaraciones adicionales.

En el mismo sentido, la protesta amplió su alcance a la petición de igualar las condiciones de competencia en el mercado, una inquietud resumida por Luis Menor al subrayar la importancia de evitar medidas que “perjudiquen” a quienes producen localmente, mientras los consumidores pueden acceder a mercancía importada que, según sus palabras, no se sujeta a los mismos controles ni estándares. Menor aseguró a Europa Press haber mantenido contacto directo con los movilizados desde el inicio, firmando incluso en el libro de recogida de apoyos dispuesto por organizadores de las protestas. El presidente de la Diputación argumentó que los acuerdos internacionales que permitan la entrada de productos sin equivalentes requisitos pueden traducirse en que los productos gallegos enfrenten una competencia de precios insostenible.

El medio Europa Press reportó que la agenda de los ganaderos y agricultores contempla reclamaciones para que las políticas y ayudas consideren su papel central en la producción de alimentos y en la fijación de población en el rural. Menor puntualizó ante los medios que agricultura y ganadería son elementos clave en la cadena productiva y que su contribución merece el mismo reconocimiento a nivel social que la de otros sectores productivos.

Las movilizaciones recientes, con la ocupación del centro de Ourense y el uso de tractores destinados a visibilizar la urgencia de sus reclamaciones, reflejan un malestar sostenido que, según Europa Press, gira en torno a tres ejes principales: el desacuerdo con la política de importaciones, la exigencia de que la PAC se adapte a la realidad gallega y la denuncia de un trato desigual en el comercio internacional de productos agroalimentarios.

Durante las reuniones, los representantes del sector expusieron a las autoridades su preocupación porque las medidas actuales no garantizan la viabilidad de las explotaciones rurales. Señalaron que los márgenes de rentabilidad resultan erosionados por los costes y la competencia de productos extranjeros a bajo precio. Europa Press consignó que la interlocución entre sindicatos agrarios, administración autonómica y responsables de la PAC se mantuvo centrada en la capacidad de la PAC para garantizar precios y condiciones adecuadas a los pequeños y medianos productores gallegos, así como en la urgencia de revisar las reglas de importación para evitar lo que consideran una competencia desleal.

Las protestas de la última semana, de acuerdo con el reporte de Europa Press, reflejan la acumulación de descontento por parte de los sectores ganadero y agrícola, que consideran insuficiente la respuesta institucional hasta la fecha. Esta ola de demandas se inserta en el contexto más amplio de las negociaciones comerciales internacionales y de las políticas que la Unión Europea impulsa, con impactos que, según los manifestantes, afectan tanto a la producción como al consumo interno, y ponen en juego la continuidad del modelo rural gallego.