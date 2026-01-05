Exsenador de Compromís denuncia a Fran Rivera en la Fiscalía por pedir a Trump que actúe contra Sánchez como con Maduro

En la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Castellón, Carles Mulet sostiene que Francisco Rivera habría aplaudido y legitimado una posible intervención militar foránea contra España, a raíz de sus comentarios públicos en redes sociales. Mulet describe que Rivera, conocido torero y personaje público, realizó un agradecimiento explícito a Donald Trump por las acciones en Venezuela y posteriormente incitó a que esas mismas estrategias se aplicaran en territorio español, lo que, en opinión del exsenador, constituye una invitación directa a una operación de injerencia internacional. De acuerdo con información publicada por el medio, Mulet señala que este acto podría encuadrarse en una serie de delitos de extrema gravedad, tales como traición, provocación para delinquir, delitos contra el orden constitucional y amenazas graves a las instituciones del Estado.

El medio detalló que el detonante de la denuncia radica en un vídeo difundido a través de la cuenta oficial de Instagram de Rivera. En ese material audiovisual, Rivera expresó su gratitud a Donald Trump por su supuesta participación en la “liberación” de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó de “narcoterrorista asesino y cobarde”. Rivera continuó sugiriendo que Trump debía extender sus acciones fuera de Venezuela, mencionando de manera implícita la necesidad de intervenir en España debido a circunstancias que, en sus palabras, “huelen a chamusquina”.

El lunes, Mulet hizo pública su denuncia al compartir mediante la red social X capturas de los documentos presentados ante la Fiscalía de Castellón. En este escrito, Mulet hace referencia a las declaraciones de Rivera señalando que “aplaude y legitima” lo que describe como una “intervención militar extranjera contra un Estado soberano”. El exsenador argumenta que la conducta de Rivera representa una instigación explícita para que Trump no detenga ese tipo de acciones y las proyecte hacia España.

Según Consignó la fuente, Mulet especifica en su denuncia que los hechos pueden revestir la tipificación de varios delitos: traición, provocación, proposición o conspiración para delinquir, provocación de delitos contra el orden constitucional, agravante por la utilización de medios públicos, detención ilegal, delitos contra las instituciones del Estado y amenazas graves. El documento subraya el agravante de publicidad debido a la publicación abierta en plataformas sociales, alcanzando un público amplio.

La Fiscalía Provincial de Castellón recibió el escrito de Mulet, quien ha solicitado la investigación formal de los hechos y la valoración de las posibles responsabilidades penales por parte de Rivera. El documento presentado por Mulet destaca que Rivera dirige sus palabras directamente a Trump, jefe de Estado extranjero, y que este gesto cumple, según su enfoque, con una instigación manifiesta para replicar en España las acciones que atribuye a la administración estadounidense en Venezuela.

El origen de la controversia reside en la acción de Rivera tras la detención y puesta a disposición judicial de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Rivera, en su publicación en redes, agradeció a Trump haber “puesto la primera piedra para liberar Venezuela”. Luego añadió que, después de actuar en Venezuela, Trump debía “mirar acá”, en referencia a España, haciendo alusión a que en el país “hay cosas que huelen a chamusquina”.

Mulet indicó, según lo publicado en el medio, que estas manifestaciones públicas no solo constituyen una invitación a la intervención extranjera, sino que, al hacerse a través de un canal público y abierto, adquieren una gravedad particular por la amplia difusión que pueden lograr. La denuncia solicita a la Fiscalía que tenga en cuenta la notoriedad del personaje y los posibles efectos de sus declaraciones.

La actuación del exsenador de Compromís se inscribe en el contexto de un debate público sobre la legitimidad de solicitar apoyo internacional en conflictos internos y la jurisdicción española sobre actos considerados de provocación o instigación a la intervención militar extranjera. Según el medio, la denuncia presentada por Mulet busca tanto delimitar responsabilidades individuales como sentar un precedente en el tratamiento judicial de pronunciamientos realizados en redes sociales que puedan interpretarse como amenazas a la soberanía nacional o al orden constitucional.

Francisco Rivera, cuya intervención desencadenó este proceso, es conocido por sus opiniones públicas sobre distintos temas de actualidad, que a menudo generan polémica tanto en el ámbito político como social. El medio reportó que, hasta el momento, Rivera no ha realizado declaraciones públicas tras la presentación formal de la denuncia ante la justicia por parte de Mulet.

El proceso iniciado en la Fiscalía Provincial de Castellón queda ahora a la espera de que se determine la apertura o no de diligencias. La actuación de Mulet enfatiza la importancia de investigar cualquier acción o declaración que pueda sugerir la participación de potencias extranjeras en la política interna de España, especialmente cuando dichas manifestaciones son ejecutadas por figuras con amplia presencia pública.