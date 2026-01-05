Agencias

El Teatro Real participa en la Cabalgata de Madrid con una carroza homenaje al encuentro entre Oriente y Occidente

El Teatro Real participa este lunes, 5 de enero, por séptima vez, en la Cabalgata de los Reyes Magos organizada por el Ayuntamiento de Madrid y lo hace con una carroza decorada y llena de trajes de fantasía, sumándose al tema de la comitiva de este año: 'El saber compartido'.

La carroza del Teatro Real, una de las once invitadas por el Consistorio para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar, contará con 100 participantes que incluyen 75 trabajadores junto a sus niños y jóvenes familiares --25 en total--, todos ataviados con espectaculares, voluminosos y graciosos trajes que evocan el Oriente.

Siguiendo su política de sostenibilidad, la mayoría de las piezas proceden del vestuario de la ópera 'La italiana en Argel', de Rossini, presentada en 2009, con dirección de escena de Joan Font (Comediants) y escenografía y figurinismo de Joan Guillén.

Los trajes nuevos de los más pequeños se realizaron especialmente para la Cabalgata, pero se confeccionaron con tejidos ya existentes en los almacenes del Teatro, han señalado en una nota de prensa.

DECORADO Y ESCENOGRAFÍA DE LA CARROZA

El nuevo decorado de la Carroza del Real, con 56 fachadas de casas con cúpulas exóticas pintadas a mano y ornamentadas con delicados arcos, frisos y celosías, fue íntegramente realizado por 10 voluntarios del departamento de utilería del Teatro Real, que para su manufactura han utilizado 70 tableros de madera hidrófobos (2,44 x 1,50) y más de 15.000 puntos de luces led.

La nueva escenografía de la carroza del Real está preparada para montarse en apenas dos horas y podrá ser reutilizada en otros eventos en el futuro.

La carroza, que ha recorrido desde 2020 más de 90.000 kilómetros llevando actuaciones líricas a plazas, parques jardines de toda España, nació en la Cabalgata de 2018 y se transformó dos años después en el escenario itinerante del Teatro Real, en el marco del programa 'Teatro Real-Cerca de Ti' aprobado por el Consejo de Ministros como Acontecimiento de Excepcional Interés Público y reconocido en 2022 con el prestigioso Premio Europeo 'Art Explora' Académie des Beaux-Arts.

EuropaPress

