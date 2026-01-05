El hijo de Maduro pide "trabajar para traer sano y salvo" al presidente tras su captura a manos de EEUU

Nicolás Ernesto Maduro, hijo del presidente venezolano, instó a la población a mantenerse movilizada tras la detención de sus padres durante una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. El llamado, dirigido especialmente a las bases partidarias y movimientos sociales, busca fortalecer la unidad popular y exigir la liberación del mandatario, cuya audiencia judicial está programada para este lunes en territorio estadounidense. Según consignó Radio Miraflores, la captura afectó tanto al presidente Nicolás Maduro como a la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos.

El medio Radio Miraflores recogió las declaraciones del hijo del presidente, en las que recalcó la necesidad de “levantar las banderas de Hugo Chávez” y manifestó su compromiso en las calles junto al pueblo venezolano. El mensaje subrayó que la movilización no solo constituye una respuesta ante la operación militar extranjera, sino que representa un acto para reafirmar la dignidad nacional y contrarrestar cualquier imagen de debilidad. “No nos van a ver débiles. Vamos a levantar las banderas de (el expresidente venezolano Hugo) Chávez y a trabajar por traer sano y salvo a Nicolás Maduro”, expresó Nicolás Ernesto Maduro, según informó la emisora.

A raíz de la detención y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Estados Unidos, la tensión aumentó en el país sudamericano. El hijo del mandatario, a través de su discurso difundido por medios oficiales como Radio Miraflores, enfatizó la importancia de la organización y la participación activa en las movilizaciones convocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los movimientos sociales. De acuerdo con lo publicado por dicha emisora, las concentraciones callejeras buscan denunciar la intervención militar estadounidense, defender la soberanía venezolana y presionar por la pronta repatriación del jefe de Estado y la primera dama.

Nicolás Ernesto Maduro aseguró que tanto él como los dirigentes leales al gobierno permanecen “firmes” y que su participación en las calles tiene la intención de dar fortaleza moral a la población. “Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo”, indicó en su mensaje, destacando que las acciones de estos días son decisivas para demostrar solidaridad y determinación frente a la detención de sus padres. Además, convocó a “trabajar para traer sano y salvo” al presidente, en alusión directa a los esfuerzos colectivos requeridos para enfrentar la situación tras la operación militar estadounidense.

La secretaria de organización partidaria y los referentes de los colectivos sociales atendieron la convocatoria para multiplicar las marchas y concentraciones que, según Radio Miraflores, tendrán lugar mientras se desarrolla el proceso judicial en contra del mandatario en territorio estadounidense. Nicolás Maduro será presentado este lunes ante un tribunal, donde enfrentará cargos relacionados con supuesta conspiración narco-terrorista, según reportó la emisora.

El contexto político y social en Venezuela se mantiene marcado por la incertidumbre y el llamado a la cohesión social. Según detalló Radio Miraflores, las autoridades del PSUV reiteraron la consigna de rechazar cualquier intervención extranjera y reforzar la defensa de la soberanía nacional. La convocatoria de Nicolás Ernesto Maduro refuerza la posición del gobierno ante la comunidad internacional y busca evitar el desánimo entre sus seguidores, instando a mantener visibles las protestas y la expresión popular.

Radio Miraflores también informó que tanto círculos políticos oficialistas como organizaciones sociales se sumaron a la consigna de apoyo al presidente y la primera dama, pidiendo a la ciudadanía que mantenga la presión social y exprese su rechazo a la detención. Diversos grupos reiteraron el compromiso de participar en las actividades de protesta organizadas durante los días siguientes, mientras la atención se centra en el desarrollo de la audiencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos.