El Gobierno espera un 2026 positivo para el empleo tras cerrarse un año mejor que el anterior

Para diciembre de 2025, el mercado laboral español alcanzó el registro de 56 meses seguidos de descenso del desempleo, una secuencia que el Gobierno califica como transformadora para el empleo, según consignó el medio que recogió la rueda de prensa oficial. Este dato refleja la continuidad de una tendencia a la baja en la tasa de paro, proceso influido por reformas recientes y un ciclo prolongado de expansión en la afiliación a la Seguridad Social y en la incorporación de nuevos trabajadores extranjeros y autónomos. Sobre esta base, fuentes oficiales han señalado que las perspectivas para 2026 indicarían un posible avance laborar inédito, lo que genera expectativas en torno al próximo ciclo económico y su impacto en el mundo del trabajo.

De acuerdo con lo expresado por Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, y Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, en los datos analizados para el cierre de 2025 se observan mejoras incluso superiores a los resultados obtenidos en 2024, consolidando el año recién finalizado como un periodo especialmente favorable para el empleo. Según detalló el medio, Pérez Rey afirmó que "el mercado de trabajo español funcionó en 2025 prácticamente de manera perfecta", remarcando que los indicadores laborales se situaron entre los principales motores del crecimiento económico nacional. En ese sentido, Suárez destacó que a lo largo de 2025 se crearon 500.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que califica como consistente y representativa del avance continuado del empleo asalariado y autónomo.

La disminución del número de personas desempleadas ascendió a 152.048 en diciembre de 2025, lo que representa una caída del 6%, informó la fuente. Un aspecto relevante, según señaló Pérez Rey, es que este descenso beneficiaría principalmente a mujeres y jóvenes, dos de los grupos tradicionalmente más afectados por el desempleo estructural en España. El secretario de Estado de Trabajo atribuyó buena parte de la consolidación de estos cambios a la "metamorfosis" provocada por la última reforma laboral, que habría sido clave para la salida de uno de cada cuatro desempleados de las listas del paro desde la implementación de dichas medidas.

En materia de afiliación a la Seguridad Social, Borja Suárez subrayó que cada mes de 2025 se estableció un récord histórico en el número de afiliaciones, señalando que no solo diciembre, sino también noviembre, octubre y el resto de los meses superaron los máximos previos, según reportó el medio. La tendencia alcista aparece vinculada a la capacidad de la economía española para atraer trabajadores extranjeros. Al cierre del ejercicio, el contingente de trabajadores foráneos alcanzó los 3.085.477 ocupados. Solo en diciembre, estos afiliados sumaron 204.659 nuevos registros, una de las cifras más altas en los últimos años, según la información oficial relevada por el medio.

En cuanto a los trabajadores autónomos, la evolución también presenta características destacadas. Prácticamente dos de cada tres nuevos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se dedicaron a sectores de alto valor añadido, principalmente en las áreas profesionales, científicas y técnicas (clasificadas en la Sección M), así como en información y comunicación (Sección J). Borja Suárez remarcó ante la prensa que el año finalizó en niveles récord de afiliados entre los autónomos, y que en términos desestacionalizados la cifra actual corresponde al punto más elevado desde que se lleva registro. Además, indicó que el balance acumulado de los últimos cuatro años se sitúa constantemente por encima de los 500.000 nuevos afiliados anuales, lo que reflejaría tanto la cantidad como la calidad de los nuevos empleos generados, de acuerdo con los datos oficiales.

Estas declaraciones y balances, recogidos por el medio, muestran que los responsables del área laboral en el Ejecutivo prevén la posibilidad de que en 2026 se superen marcas históricas y se alcancen cifras "desconocidas e inimaginables" en el mercado de trabajo español, siempre dentro del marco de estabilidad y crecimiento observado en el periodo reciente. Según los portavoces del Gobierno, este escenario optimista se apoyaría en la permanencia de factores clave: la continuidad del descenso del desempleo, la generación de empleo de calidad y la incorporación de trabajadores de distintos orígenes y perfiles, que ya han incidido positivamente en las cifras del empleo nacional tal como documentó la fuente.

Los funcionarios también subrayaron que la evolución de afiliaciones masivas al sistema de la Seguridad Social y el sostenido dinamismo en el emprendimiento y autoempleo constituyen indicadores que avalarían la solidez del mercado laboral. El comportamiento favorable del empleo en actividades clasificadas como alto valor añadido resulta, en su análisis, una muestra de la transformación estructural del tejido productivo que estaría atravesando España en estos años, según se desprende de las intervenciones reseñadas por el medio.

Las últimas cifras difundidas en la comparecencia reflejan, según el medio, que los equilibrios del mercado de trabajo español se mantienen impulsados por variables como la reforma laboral, la creación neta de empleo, la mejora en los indicadores de empleo femenino y juvenil, además de la atracción de talento extranjero. Los responsables de Trabajo y Seguridad Social coincidieron en expresar que, si estas condiciones persistieran, el país podría situarse en un umbral sin precedentes de recuperación e incremento en los activos laborales durante los próximos ejercicios.