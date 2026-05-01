El Gobierno venezolano firma un memorando en materia de minería con empresa estadounidense

Caracas, 1 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela firmó este viernes un memorando de entendimiento en materia de minería con la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Con esta firma de este acuerdo es el primer paso para el fortalecimiento de lazos en materia de minería entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de Venezuela", dijo el titular del Ministerio para el Desarrollo Minero, Héctor Silva.

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El memorando fue firmado por Silva y por Sean Pi, representante de Heeney Capital, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, donde también asistió James Gilbert, director general de inversiones de Mercuria, en un acto transmitido por VTV.

Silva anticipó una "inversión importante", tecnología para el desarrollo de reservas, así como la certificación y el desarrollo de la producción en Venezuela.

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En un comunicado, la empresa Mercuria informó este viernes que, en asociación con Heeney Capital, que tiene sede en Nueva York, "ha asegurado una serie de acuerdos estratégicos de compraventa en proyectos venezolanos de materias primas a granel y oro, como parte de una iniciativa más amplia respaldada por la Casa Blanca para revitalizar los sectores energético y minero".

"Mercuria y Heeney Capital se centran conjuntamente en impulsar la inversión en el sector minero venezolano para mejorar la seguridad del suministro de materias primas industriales clave", señaló Mercuria en su página web.

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Los acuerdos se impulsaron en el marco de la visita a Caracas de una delegación de alto nivel compuesta por funcionarios del Gobierno estadounidense y representantes de la industria, con el objetivo de facilitar "nuevos marcos de inversión y acuerdos de suministro en los sectores del petróleo y la minería", según la nota de prensa.

"Se espera que los acuerdos de Mercuria, respaldados por los compromisos de inversión asociados, generen aproximadamente 2200 millones de dólares en exportaciones anuales de minerales", subrayó.

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Asimismo, aseguró que estas transacciones se alinean con los "esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para fomentar la inversión extranjera responsable en las industrias extractivas de Venezuela y facilitar estructuras de compra que prioricen el suministro a los mercados occidentales".

Por otra parte, Mercuria apuntó que está explorando "activamente nuevas oportunidades en los sectores del aluminio, el níquel y los metales ferrosos".

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"Estas posibles transacciones, sujetas a las aprobaciones regulatorias, podrían representar un valor adicional de 3.000 millones de dólares estadounidenses en exportaciones anuales de minerales, lo que reforzaría el papel de Venezuela como proveedor de insumos esenciales para la industria mundial", añadió.

En abril, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano. EFE

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