El ministro de Defensa de Somalia, Ahmed Moallim Fiqi, afirmó que en el último mes los “elementos terroristas han sufrido sus mayores pérdidas a nivel de combatientes y liderazgo”. En declaraciones recogidas por el Ministerio de Defensa, destacó que no existen refugios seguros para los dirigentes de Al Shabaab, subrayando: “Allá donde se oculten, serán hallados y neutralizados”. Las palabras del funcionario acompañaron el anuncio oficial sobre la muerte de 15 presuntos miembros de Al Shabaab durante una “operación especial” realizada en la localidad de Jilib, en el sur del país. Según informó Europa Press, la intervención encabezada por fuerzas del Ejército somalí resultó también en la detención de otros ocho sospechosos relacionados con el grupo vinculado a Al Qaeda.

El Ministerio de Defensa detalló en un comunicado que la operación evidencia un fortalecimiento en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Según el citado ministerio, la utilización táctica de la movilidad aérea permitió ampliar el alcance de las acciones militares y aumentar su eficacia en confrontaciones directas con los insurgentes. De acuerdo con Europa Press, las autoridades resaltaron el nivel de preparación y profesionalidad mostrado por los efectivos en el terreno. En el mensaje oficial, el Gobierno reafirmó su determinación de mantener las acciones militares contra Al Shabaab hasta eliminar la amenaza y asegurar condiciones de estabilidad para la población.

Las operaciones recientes se enmarcan en la estrategia promovida por el presidente Hasán Sheij Mohamud, quien desde su llegada al poder en mayo de 2022 ubicó la lucha contra el terrorismo en el núcleo de su gestión, tal como publicó Europa Press. La ofensiva gubernamental obtuvo apoyo de clanes y milicias locales, según consignó Europa Press. Pese a este despliegue ampliado, Al Shabaab intensificó sus ataques y logró avanzar hacia zonas al norte de Mogadiscio en los meses recientes, indicó el medio.

El comunicado del Ministerio de Defensa destacó explícitamente el papel de la movilidad aérea en la expansión y efectividad de las operaciones militares, reflejando una evolución en las tácticas enfrentadas contra Al Shabaab. Las autoridades somalíes insistieron en la continuidad de este tipo de intervenciones, considerando que solo el mantenimiento de la presión permitirá desarticular las redes armadas que sostienen el conflicto.

Europa Press recogió también el mensaje institucional dirigido por el gobierno a la ciudadanía, en el que se reiteró el compromiso de “sostener las operaciones contra Al Shabaab hasta que la amenaza terrorista sea totalmente erradicada y se logre una paz y estabilidad duraderas para el pueblo somalí”. Las autoridades aprovecharon la ocasión no solo para reportar resultados concretos, sino también para reforzar la narrativa de política de seguridad implementada desde la actual administración.

Distintos informes oficiales consultados por Europa Press sostienen que Al Shabaab, organización afiliada a Al Qaeda, mantiene una estructura de mando y capacidades operativas extendidas en diversas regiones de Somalia. El grupo incrementó sus acciones armadas incluso ante el aumento de la cooperación entre el Gobierno central y actores locales. Esto incluye el desarrollo de alianzas tácticas y la participación activa de milicias y líderes tribales en la nueva fase ofensiva del Ejército.

La ofensiva mencionada en Jilib pasa a formar parte de una estrategia centrada en el uso intensivo de recursos aéreos y la mejora de las capacidades de respuesta. Según el relato de las autoridades militares difundido por Europa Press, estas acciones buscan mermar la capacidad organizativa y logística de Al Shabaab, dificultando sus movimientos y debilitando sus fuentes de reclutamiento y financiamiento.

Tanto el Gobierno como el Ministerio de Defensa sostienen que la lucha contra Al Shabaab continuará en todas las regiones donde existan focos de violencia. Las fuerzas armadas somalíes, con el respaldo de alianzas locales y regionales, persiguen consolidar los recientes avances presentados públicamente tras cada ofensiva de calado, como la ocurrida en la localidad de Jilib.

El presidente Hasán Sheij Mohamud, según consignó Europa Press, mantiene la lucha antiterrorista como prioridad y pone énfasis en una política de cero tolerancia frente a la insurgencia. El compromiso gubernamental incluyó el diseño de operativos focalizados, el refuerzo en la formación de tropa y la inversión en tecnología militar, especialmente en la aviación, elementos destacados por el Ministerio de Defensa en esta fase actual del conflicto.