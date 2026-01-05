Agencias

EH Bildu se reúne con la cónsul de Venezuela en Bilbao para trasladarse su apoyo ante "la injerencia" de EEUU

Representantes de la izquierda independentista vasca transmitieron respaldo institucional a diplomáticos venezolanos en Bilbao tras el operativo militar de Estados Unidos, enfatizando su oposición a intervenciones extranjeras y reafirmando compromiso con la autodeterminación de la nación caribeña

Igor Zulaika, responsable de Relaciones Internacionales de EH Bildu, junto a la parlamentaria Diana Urrea, comunicó a los diplomáticos venezolanos en Bilbao que "frente al ataque imperialista de Trump contra Venezuela, Euskal Herria estará siempre del lado de la soberanía del pueblo venezolano". Esta declaración se realizó durante una reunión mantenida este lunes con Glenna Cabello, cónsul de Venezuela en Bilbao, y Juan Manuel Borregales, cónsul adjunto, tras el operativo militar estadounidense ocurrido en la madrugada del sábado. Según detalló el medio, la formación soberanista vasca expresó su respaldo y solidaridad ante lo que denominaron "la injerencia" de Estados Unidos, que llevó a cabo la acción militar con el objetivo de capturar y detener al presidente venezolano Nicolás Maduro, bajo acusaciones de "narcoterrorismo".

De acuerdo con la información publicada, la reunión entre EH Bildu y los funcionarios consulares venezolanos tuvo lugar en la capital vizcaína. Durante el encuentro, los representantes de la izquierda independentista vasca reafirmaron su postura frente a intervenciones extranjeras en Venezuela. EH Bildu comunicó que su apoyo no solo es institucional, sino también una extensión de la solidaridad histórica de su espacio político con los procesos de autodeterminación de otros pueblos, en este caso, el venezolano.

Según consignó el medio, el diálogo incluyó una condena explícita a lo que los dirigentes de EH Bildu consideran prácticas imperialistas por parte del gobierno de Donald Trump. La operación militar estadounidense, realizada en territorio venezolano y orientada a la detención de Nicolás Maduro, generó una reacción inmediata del grupo vasco, que manifestó su desacuerdo con la intervención y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía nacional frente a “injerencias externas”.

La información transmitida por EH Bildu incorporó un mensaje directo a los diplomáticos de Venezuela en España, asegurando que el respaldo de Euskal Herria a la autodeterminación del pueblo venezolano sigue vigente. Zulaika y Urrea enfatizaron su rechazo a cualquier intento de injerencia extranjera y recordaron el principio de respeto a la soberanía de los Estados como fundamento de su política internacional.

El operativo militar estadounidense ejecutado con el propósito de arrestar al presidente Maduro fue descrito por los representantes de EH Bildu como un acto que representa una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Según el relato recogido, la acusación de “narcoterrorismo” realizada por el gobierno estadounidense sirvió de justificación para la intervención, situación que ha provocado pronunciamientos de rechazo en diferentes ámbitos internacionales, entre ellos el de la izquierda independentista vasca.

La formación EH Bildu subrayó, en sus declaraciones tras la reunión, su respaldo a la integridad territorial y a la decisión soberana del pueblo venezolano, postura que han mantenido durante los episodios de confrontación política y diplomática entre Venezuela y otros países. El encuentro celebrado en Bilbao se enmarca en una serie de expresiones de solidaridad internacional promovidas por distintos movimientos políticos que cuestionan la legitimidad de intervenciones militares externas bajo argumentos de lucha contra el terrorismo o el narcotráfico.

Por su parte, los diplomáticos venezolanos Glenna Cabello y Juan Manuel Borregales, según la información reportada, recibieron el apoyo presentado por EH Bildu y agradecieron la muestra de solidaridad en un contexto de tensión y desafíos en la política exterior venezolana. El respaldo de figuras políticas vascas refuerza la visibilidad internacional de la controversia en torno a las acciones de Estados Unidos en la región, especialmente tras el operativo militar dirigido a la cúpula del gobierno venezolano.

Según remarcó el propio grupo soberanista, la reunión en la sede consular de Bilbao constituyó un acto simbólico de denuncia de lo que consideran “injerencias externas” y de apuesta por la defensa de la autodeterminación de los pueblos frente a presiones y acciones unilaterales de actores internacionales. EH Bildu ha reiterado su planteamiento de recurrir al diálogo político y al respeto de la voluntad popular en la resolución de los conflictos, postura que trasladaron a los representantes diplomáticos venezolanos en el encuentro de este lunes.

EH Bildu Venezuela Injerencia estadounidense Glenna Cabello Juan Manuel Borregales Igor Zulaika Diana Urrea Bilbao Euskal Herria Soberanía

