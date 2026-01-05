Curbelo (ASG) apela a la "prudencia" con Venezuela y defiende el "compromiso firme" con la 'colonia' canaria

En reuniones recientes, representantes institucionales analizaron las carencias que afectan a la población canaria residente en Venezuela, haciendo énfasis en la incertidumbre provocada por los acontecimientos recientes y en la importancia de mantener la actividad laboral y escolar con la mayor normalidad posible, según informó el medio. Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo planteó la necesidad de centrar los esfuerzos en la diplomacia internacional, el respeto a los valores democráticos y la cooperación para atender a las necesidades básicas de la ciudadanía, en especial la comunidad canaria y concretamente la de origen gomero, residente en el país sudamericano.

De acuerdo con lo publicado, la postura de Curbelo fue transmitida tras la reunión convocada por el presidente del Gobierno de Canarias con los portavoces parlamentarios, convocada para abordar el impacto de la situación venezolana sobre los ciudadanos canarios radicados en esa nación. Según detalló Curbelo, el encuentro permitió recoger directamente testimonios sobre la situación de incertidumbre general y recabó la preocupación institucional en torno a posibles dificultades de abastecimiento, acceso a medicamentos y garantías de cumplimiento de los derechos fundamentales y la normativa internacional.

El portavoz de ASG remarcó, según consignó el medio, que el escenario actual exige “estabilidad” y un clima de respeto a los derechos fundamentales, advirtiendo que el contexto venezolano no necesita “conflictividad y aislamiento”, sino medidas que favorezcan el desarrollo social y eviten alteraciones a la cotidianidad. Curbelo subrayó el valor de la “prudencia” en la aproximación a este contexto internacional y abogó por reactivar las actividades diarias, en tanto se busca proteger a los residentes canarios y garantizar la reincorporación segura tanto al trabajo como al ámbito escolar.

Sobre los mecanismos de apoyo institucional, el líder de ASG hizo referencia explícita al compromiso de cooperación entre la Viceconsejería de Acción Exterior, el Consulado y diversas asociaciones sociales, entre ellas la Asociación Civil Benéfico Cultural y la asociación de La Gomera, citadas por el propio portavoz según reportó la fuente original. Estas entidades desempeñan un papel central en canalizar la ayuda y el acompañamiento a los canarios residentes en Venezuela.

Curbelo defendió que el camino para afrontar la crisis venezolana y sus repercusiones sobre la colonia canaria pasa por “utilizar las vías diplomáticas para encuentros y para resolver problemas”, insistiendo en la relevancia del diálogo y la cooperación internacional como marcos obligatorios para solucionar conflictos y garantizar el respeto de la normativa internacional. Expresó el deseo de que Venezuela logre avances hacia la convivencia democrática y mejoras sociales, brindando apoyo y acompañamiento a todos sus emigrantes, especialmente a aquellos con vínculos con Canarias.

Según recogió el medio, el portavoz concluyó subrayando el deseo de que Venezuela tenga un futuro marcado por la democracia y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, “que viva en democracia y que haya una vida mejor para el conjunto de los ciudadanos”. En ese marco, recordó que el país precisa de cooperación internacional para avanzar en su desarrollo económico y social, reiterando la “valoración positiva” del trabajo conjunto orientado a lograr estabilidad y respeto.