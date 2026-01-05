Así es CLOiD, el robot para el hogar de LG que cocina, pone la lavadora y dobla la ropa

Durante la presentación de LG en la feria CES 2026, el desarrollo tecnológico que sustenta a CLOiD se centró especialmente en el actuador AXIUM, definido por la compañía como uno de los elementos más complejos y relevantes en la arquitectura del robot doméstico. Según informó LG en un comunicado de prensa citado por diversos medios, este actuador se distingue por combinar un motor eléctrico que proporciona fuerza rotacional, un variador encargado de administrar la señal eléctrica y un reductor para ajustar velocidad y par, consolidando así una infraestructura robusta y adaptable en contextos de automatización para el hogar. Este avance representa, de acuerdo con LG, una plataforma modular lista para fomentar la creación flexible de robots con capacidades especializadas y avanzadas, alineándose con la tendencia creciente hacia la denominada “IA física”.

Según detalló el medio que cubrió el evento, CLOiD integra navegación autónoma, sensores avanzados, tecnología basada en visión e inteligencia artificial para llevar a cabo tareas rutinarias y aprender hábitos de quienes comparten el espacio doméstico. Esta capacidad de aprendizaje permite que el robot se comunique activamente con las personas, comprenda rutinas cotidianas, y adapte sus acciones para optimizar el tiempo dedicado a atender el hogar. A través de estas herramientas tecnológicas, CLOiD se vincula con electrodomésticos en red, estableciendo sinergias dentro del ecosistema ThinQ de LG y ampliando las posibilidades de gestión inteligente del espacio familiar.

El diseño de CLOiD comprende una estructura robótica definida por la presencia de cabeza, torso, brazos articulados y una base móvil equipada con ruedas, lo que habilita desplazamientos fluidos entre distintas estancias del hogar. Según publicó LG, la principal función de este robot es realizar actividades como extraer alimentos del frigorífico, utilizar electrodomésticos de cocina como el horno, poner en marcha la lavadora, recolectar la colada, así como doblar y apilar la ropa una vez seca. Todo este conjunto de tareas, tradicionalmente manuales, se automatiza mediante la vinculación de CLOiD con dispositivos inteligentes ya presentes en las viviendas.

De acuerdo con la información consignada por LG, el propósito de CLOiD no solo abarca simplificar las operaciones diarias dentro de la casa, sino también proveer una solución integral para ahorrar tiempo y lograr una mayor eficiencia en la gestión de recursos domésticos. Al integrarse por completo con el ecosistema ThinQ de LG, el robot aprovecha la conectividad entre dispositivos para realizar acciones coordinadas como prender y apagar equipos, monitorear el consumo energético, e identificar la mejor secuencia para ejecutar múltiples tareas en paralelo.

El lanzamiento oficial de CLOiD en el CES 2026 fue acompañado del anuncio sobre la modularidad de la tecnología AXIUM, la cual habilita la manufactura personalizada de robots adaptados a requerimientos específicos. LG destacó que esta innovación permitirá el desarrollo de nuevas generaciones de robots ajustados a los cambios en las necesidades del hogar moderno, posicionando la tecnología como un elemento estratégico dentro de la evolución hacia entornos cada vez más inteligentes y automatizados.

El medio que abordó la presentación subrayó que el objetivo de LG con CLOiD se orienta a facilitar el día a día, centrándose en la integración profunda entre hardware avanzado y plataformas digitales. Esta estrategia responde a una demanda creciente por soluciones que, mediante inteligencia artificial y conectividad, contribuyan a redefinir el concepto tradicional de las tareas domésticas, desplazando la carga manual y optimizando los flujos internos de los hogares.

Así, el debut de CLOiD marca un nuevo hito en la convergencia entre tecnologías físicas y digitales, integrando sensores, motores avanzados, softwares de aprendizaje automático, y plataformas conectadas en una sola propuesta orientada directamente al consumidor. Según reiteró LG durante el evento, la aspiración central del proyecto consiste en facilitar la convivencia y la administración del hogar, apoyándose en la continua evolución de la inteligencia artificial y la robótica aplicada a entornos familiares.