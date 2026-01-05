AMP2. Sanders arrebata el liderato a Canet y Sainz cede tiempo en la segunda etapa del Dakar

Aunque mantuvo el liderato durante los primeros cien kilómetros y venía de ganar tanto el prólogo como la primera etapa, el español Edgar Canet perdió la cabeza de la clasificación general de motos tras una caída en la segunda etapa del Rally Dakar 2026. El australiano Daniel Sanders, quien lo alcanzó y superó tras ese incidente, se consolidó al frente de la general, logrando su décima victoria de etapa con KTM, según informó este lunes el medio Europa Press.

El desarrollo de la etapa, una especial de 400 kilómetros entre Yanbu y AlUla, presentó diferentes desafíos de terreno, mezclando arena, piedras y algunas dunas, lo que incidió en el rendimiento de los principales candidatos. Europa Press detalló que Canet, quien había liderado al inicio, vio cómo el australiano Sanders tomaba la punta tras aprovechar el percance del piloto español. Sanders amplió la brecha gracias a las bonificaciones obtenidas por abrir pista, consolidando su favoritismo junto con su compañero de equipo y desplazando a las Honda de Ricky Brabec y Tosha Schareina, que buscaron acortar distancia sin éxito.

Sanders aventajó a Canet por 1 minuto y 35 segundos en la meta de la jornada, desplazando al español al segundo puesto de la general, aunque con solo 30 segundos de diferencia entre ambos. El estadounidense Brabec finalizó tercero en la etapa, manteniéndose en esa posición en la clasificación general a 2 minutos y 18 segundos del nuevo líder. Tosha Schareina perdió posiciones luego de ser superado por Skyler Howes y terminó cediendo 3 minutos 34 segundos en la etapa, situándose cuarto a 4 minutos y 41 segundos de Sanders.

La jornada resultó especialmente complicada para varios participantes españoles. Lorenzo Santolino, quien corría para Sherco y se perfilaba como aspirante al ‘Top 5’ después de haber ganado una etapa en la edición anterior, abandonó la competencia a causa de un accidente en el kilómetro 313. Según publicó Europa Press, el piloto explicó que la caída destrozó por completo su motocicleta y agravó su lesión de rodilla, lo que forzó su retirada inmediata de la categoría RallyGP. Santolino declaró: “Se me acaba el Dakar este año, no ha podido ser... Me he caído, no muy rápido, entrando aquí en el cañón, a unos 6 kilómetros de aquí, y he destrozado el lateral de la moto... se ha roto el cárter, he perdido aceite, el freno. Se ha roto toda la moto, se me ha vuelto a abrir la rodilla, así que nada, toca parar y otro año será”.

En la categoría de coches, el estadounidense Seth Quintero entregó una sólida actuación a los mandos de su Toyota y consiguió su tercer triunfo parcial, tras haber ganado dos etapas en la edición pasada, de acuerdo con Europa Press. Quintero se mantuvo líder en el tramo especial después de los primeros 100 kilómetros y defendió su posición hasta la meta, imponiéndose sobre su compañero de escudería, el sudafricano Henk Lategan, y sobre el saudí Yazeed Al Rajhi, del equipo Overdrive, por 1 minuto 42 segundos y 1 minuto 56 segundos, respectivamente. A pesar de este desempeño, Quintero quedó a tan solo siete segundos de encabezar la general, que ahora lidera el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quien no se situaba al frente del Dakar desde su victoria en 2023.

La actuación de los principales pilotos españoles en coches estuvo lejos de sus expectativas. Carlos Sainz y Joan ‘Nani’ Roma, ambos con Ford, no lograron estar entre los mejores de la jornada. El mejor resultado para la marca estadounidense lo consiguió el sueco Mattias Ekstrom, terminando en el puesto décimo tercero; Sainz y Roma terminaron décimo sexto y décimo séptimo respectivamente, separados apenas por seis segundos, con una desventaja de 11 minutos 42 segundos para Sainz y 11 minutos 48 segundos para Roma respecto al ganador de la etapa. Según consignó Europa Press, ambos españoles vieron peligrar sus opciones después de que Toyota monopolizara las primeras cinco posiciones en la etapa.

En el balance global de la clasificación general de automóviles, Al-Attiyah lidera seguido de cerca por Quintero, mientras el belga Guillaume de Mévius (Mini) ocupa el tercer puesto a 1 minuto 9 segundos del líder. Carlos Sainz figura décimo a 6 minutos 35 segundos y ‘Nani’ Roma undécimo a 7 minutos 14 segundos, detalló el medio. Cristina Gutiérrez (Dacia) finalizó décimo novena, Laia Sanz (EBRO) vigésimo primera, Ferrán ‘Nandu’ Jubany (MD Rally) terminó trigésimo primero e Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) cerró el día en la trigésimo novena posición.

De acuerdo con Europa Press, la tercera etapa del Dakar 2026 se disputará el martes y consistirá en una especial de 422 kilómetros con salida y llegada en AlUla. Esta prueba será la antesala de la etapa maratón y presenta nuevas exigencias ligadas a la interpretación precisa del roadbook y al predominio de pistas arenosas, lo que podría significar cambios en la clasificación general de ambas categorías.