VÍDEO: La cónsul de Venezuela en Bilbao llama a los venezolanos activarse para derrotar "la agresión del asesino Trump"

Durante la concentración convocada en Bilbao por la plataforma Hegoak, los asistentes colocaron una imagen de Nicolás Maduro y reclamaron su liberación, entre consignas contra las acciones de Estados Unidos en Venezuela. En este contexto, Glenna del Valle Cabello, cónsul venezolana en esa ciudad y hermana de Diosdado Cabello, dirigió un llamado a los ciudadanos venezolanos para movilizarse frente a lo que describió como “agresión imperialista” de Estados Unidos y responsabilizó al expresidente Donald Trump por víctimas en su país. Según detalló Europa Press, la diplomática enfatizó en su discurso la necesidad de que toda la población venezolana “se active para derrotar esta agresión imperialista”.

La intervención de la cónsul Glenna del Valle Cabello se dio en un acto público realizado el domingo, donde centenares de participantes apoyaron la demanda de excarcelación de Nicolás Maduro, presidente venezolano, de acuerdo con el medio Europa Press. En sus palabras dirigidas a los presentes, la diplomática leyó parte del fallo emitido la noche anterior por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el que se ordenó que Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, asuma provisionalmente todas las funciones inherentes a la jefatura de Estado mientras Maduro permanezca privado de libertad.

Europa Press detalló que Glenna del Valle Cabello subrayó la soberanía venezolana y rechazó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos nacionales, asegurando que “Venezuela les pertenece a los venezolanos, tanto sus recursos como su pueblo, a nadie más”. La cónsul insistió en que los ciudadanos del país sudamericano “nos gobernamos a nosotros mismos” y criticó directamente a Donald Trump, a quien definió como “asesino y criminal”. Explicó que esta responsabilidad deriva, según agregó, de las muertes registradas en Venezuela, aunque reconoció que el número exacto de víctimas no se conoce.

Durante su intervención, la representante diplomática admitió, según consignó Europa Press, que no había podido comunicarse con su hermano, el ministro venezolano de Interior Diosdado Cabello, en el contexto de los hechos recientes. La concentración en Bilbao se realizó mientras simpatizantes mostraban retratos de Maduro, reiterando el pedido de su liberación en medio de consignas y pancartas condenatorias hacia las acciones impulsadas desde Washington contra Caracas.

La plataforma Hegoak, organizadora de la movilización, manifestó su rechazo a lo que consideró agresiones y ataques por parte del gobierno estadounidense, y denunció el arresto del mandatario venezolano ante la comunidad internacional, según publicó Europa Press. El llamado de la cónsul a la “activación” y resistencia se enmarcó en las acusaciones sobre presiones y acciones políticas promovidas fuera del país.

Europa Press difundió imágenes del evento en las que se observa la participación de numerosos ciudadanos venezolanos y simpatizantes en Bilbao, así como el ambiente de protesta generado en esta ciudad del País Vasco. Durante la jornada, las voces de los asistentes se sumaron al rechazo a la política exterior de Estados Unidos dirigida hacia Venezuela y a la exigencia de respeto por la autodeterminación nacional.

La convocatoria en Bilbao formó parte de una serie de manifestaciones que han surgido fuera de las fronteras venezolanas a raíz de las recientes medidas contra dirigentes del gobierno en Caracas. Las resoluciones del Tribunal Supremo de Venezuela y las respuestas de representantes diplomáticos fuera del país recalcan un clima de tensión y polarización en torno a la situación política venezolana, según reportó Europa Press.