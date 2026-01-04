Agencias

Valero (IU) urge a Gobierno y UE a "espabilar" para "frenar al sátrapa" Trump tras su "crimen de guerra" en Venezuela

El líder de IU Andalucía exige mayor contundencia frente a Washington y reclama a Madrid y Bruselas medidas urgentes para garantizar la liberación de Maduro y Cilia Flores, advirtiendo sobre el riesgo mundial que representa la actual política estadounidense

Guardar

El dirigente de IU Andalucía, Toni Valero, advirtió que la actual actitud de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump supone una amenaza global, responsabilizando a la política estadounidense del reciente traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a Nueva York, tras una operación militar ejecutada en Venezuela. Según la información proporcionada por Europa Press, Valero hizo estas declaraciones en Cádiz, donde participó en una manifestación organizada por la plataforma por la paz en Andalucía en apoyo al pueblo venezolano.

Valero expuso que considera la captura y traslado de Maduro y su esposa como “un crimen de guerra”, citando el Estatuto de Roma para argumentar que la acción estadounidense representa una violación del derecho internacional. De acuerdo con Europa Press, el líder de IU reclamó que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea reaccionen con mayor contundencia para exigir la liberación de Maduro y Cilia Flores, a quienes calificó como “rehenes” en su declaración durante el acto público.

La manifestación en la que intervino Valero reunió a diversos colectivos que expresaron su rechazo a la intervención militar extranjera en Venezuela. Según consignó Europa Press, el coordinador andaluz de IU aseguró que Andalucía es “tierra de paz”, y por ello mostró su solidaridad con Venezuela tras los sucesos de la madrugada del sábado. Atribuyó directamente al gobierno de Trump la responsabilidad de planificar y ejecutar la operación que derivó en la detención y posterior traslado de los líderes venezolanos.

Durante su intervención, Valero criticó la postura que, a su juicio, adoptaron tanto el Ejecutivo español como las autoridades europeas frente a los hechos. Calificó de “absolutamente insuficiente” la reacción oficial ante lo ocurrido, e instó a “espabilar” para evitar que “el sátrapa Trump campe a sus anchas”, según recogió el medio Europa Press. El diputado en el Congreso insistió en la necesidad de una respuesta “con absoluta firmeza” por parte del Gobierno de España, así como de la aplicación de todas las medidas diplomáticas disponibles desde la Unión Europea para frenar nuevas acciones.

Valero argumentó que Trump constituye “la mayor amenaza para la paz mundial”, señalando que los riesgos se extienden también a Europa y España. El líder de IU advirtió que las acciones de Trump buscan asentarse en la sumisión de gobiernos extranjeros, abriendo mercados y promoviendo la venta de armas, según declaraciones recogidas por Europa Press. Añadió que el mandatario estadounidense cuenta, en su opinión, con el apoyo de partidos como Vox y sectores del Partido Popular, a los que acusó de colaborar indirectamente con la agenda estadounidense.

El dirigente andaluz cuestionó la coherencia de la retórica utilizada por Trump sobre la defensa de la democracia internacional. Valero sostuvo que el presidente estadounidense “ya ni siquiera se arroga la retórica de la defensa de la democracia”, y que en sus palabras ha sido explícito: “va por el petróleo y ya ha amenazado a Cuba, a Colombia y dice que va por Groenlandia”, según reprodujo Europa Press. Este techo discursivo, para Valero, evidencia que la política exterior de Washington obedece a intereses económicos y geoestratégicos en la región.

Según reportó Europa Press, Valero demandó que tanto el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez como las instituciones europeas eleven el tono y apliquen todas las medidas diplomáticas necesarias para garantizar la liberación de Maduro y su esposa, así como el respeto a la legalidad internacional. El dirigente subrayó la urgencia de frenar las políticas de la actual administración estadounidense mediante actuaciones coordinadas y firmes desde España y Bruselas.

En su comparecencia, Valero también responsabilizó a sectores de la política española de facilitar la agenda estadounidense en la región. En sus palabras, “la inestimable ayuda de la ultraderecha de Vox y de unos pagafantas del PP que son capaces de vender a su madre con tal de caer bien al sátrapa de Trump” favorece los intereses de Washington, según publicó Europa Press.

El líder de IU Andalucía concluyó su valoración solicitando una actuación decidida por parte de las autoridades españolas y europeas, enfatizando que “hay que exigir la liberación de los rehenes, el cumplimiento de la legalidad internacional y aplicar cuantas medidas diplomáticas están en manos de la Unión Europea y del Gobierno Español”. Así, reiteró su llamado a aumentar la presión diplomática y política para prevenir nuevas acciones unilaterales por parte del gobierno estadounidense contra el gobierno venezolano y otros países de la región, como recogió Europa Press.

Temas Relacionados

Donald TrumpCrimen de guerraToni ValeroIU AndalucíaGobierno de EspañaUnión EuropeaVenezuelaCádizNicolás MaduroCilia FloresEUROPAPRESS

Últimas Noticias

PP se manifiesta junto a venezolanos de Baleares para exigir "fin de dictadura" y "transición democrática" en Venezuela

Representantes del partido balear se unieron a la convocatoria de la comunidad migrante en Palma, respaldando la demanda de respeto al resultado electoral de 2024, la liberación de opositores y el reconocimiento internacional a Edmundo González

PP se manifiesta junto a

Yván Gil insta a la CELAC a "dar un paso al frente" y exija el restablecimiento de la legalidad

El canciller venezolano demanda acción inmediata de los países miembros, alertando sobre una amenaza regional tras la detención de Nicolás Maduro y pidiendo la retirada de fuerzas militares extranjeras presentes en el Caribe que ponen en peligro la estabilidad

Yván Gil insta a la

La OEA convoca a su Consejo Permanente para el próximo martes tras el ataque de EEUU a Venezuela

La OEA convoca a su

Trump advierte a Rodríguez de que "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

Durante una entrevista con 'The Atlantic', el mandatario estadounidense recalcó la presión sobre la sucesora de Maduro, cuestionando su negativa a cooperar tras la intervención militar en Caracas y defendió la urgencia de una transformación institucional en Venezuela

Trump advierte a Rodríguez de

El CNE de Venezuela condena el bombardeo y el "vil secuestro" de Nicolás Maduro

El máximo organismo electoral venezolano denuncia acciones armadas extranjeras sobre zonas urbanas y residenciales, responsabiliza a Washington de la captura del mandatario y apremia a naciones y organismos internacionales a exigir su inmediata liberación y garantías para su integridad

El CNE de Venezuela condena