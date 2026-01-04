Valero (IU) urge a Gobierno y UE a "espabilar" para "frenar al sátrapa" Trump tras su "crimen de guerra" en Venezuela

El dirigente de IU Andalucía, Toni Valero, advirtió que la actual actitud de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump supone una amenaza global, responsabilizando a la política estadounidense del reciente traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a Nueva York, tras una operación militar ejecutada en Venezuela. Según la información proporcionada por Europa Press, Valero hizo estas declaraciones en Cádiz, donde participó en una manifestación organizada por la plataforma por la paz en Andalucía en apoyo al pueblo venezolano.

Valero expuso que considera la captura y traslado de Maduro y su esposa como “un crimen de guerra”, citando el Estatuto de Roma para argumentar que la acción estadounidense representa una violación del derecho internacional. De acuerdo con Europa Press, el líder de IU reclamó que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea reaccionen con mayor contundencia para exigir la liberación de Maduro y Cilia Flores, a quienes calificó como “rehenes” en su declaración durante el acto público.

La manifestación en la que intervino Valero reunió a diversos colectivos que expresaron su rechazo a la intervención militar extranjera en Venezuela. Según consignó Europa Press, el coordinador andaluz de IU aseguró que Andalucía es “tierra de paz”, y por ello mostró su solidaridad con Venezuela tras los sucesos de la madrugada del sábado. Atribuyó directamente al gobierno de Trump la responsabilidad de planificar y ejecutar la operación que derivó en la detención y posterior traslado de los líderes venezolanos.

Durante su intervención, Valero criticó la postura que, a su juicio, adoptaron tanto el Ejecutivo español como las autoridades europeas frente a los hechos. Calificó de “absolutamente insuficiente” la reacción oficial ante lo ocurrido, e instó a “espabilar” para evitar que “el sátrapa Trump campe a sus anchas”, según recogió el medio Europa Press. El diputado en el Congreso insistió en la necesidad de una respuesta “con absoluta firmeza” por parte del Gobierno de España, así como de la aplicación de todas las medidas diplomáticas disponibles desde la Unión Europea para frenar nuevas acciones.

Valero argumentó que Trump constituye “la mayor amenaza para la paz mundial”, señalando que los riesgos se extienden también a Europa y España. El líder de IU advirtió que las acciones de Trump buscan asentarse en la sumisión de gobiernos extranjeros, abriendo mercados y promoviendo la venta de armas, según declaraciones recogidas por Europa Press. Añadió que el mandatario estadounidense cuenta, en su opinión, con el apoyo de partidos como Vox y sectores del Partido Popular, a los que acusó de colaborar indirectamente con la agenda estadounidense.

El dirigente andaluz cuestionó la coherencia de la retórica utilizada por Trump sobre la defensa de la democracia internacional. Valero sostuvo que el presidente estadounidense “ya ni siquiera se arroga la retórica de la defensa de la democracia”, y que en sus palabras ha sido explícito: “va por el petróleo y ya ha amenazado a Cuba, a Colombia y dice que va por Groenlandia”, según reprodujo Europa Press. Este techo discursivo, para Valero, evidencia que la política exterior de Washington obedece a intereses económicos y geoestratégicos en la región.

Según reportó Europa Press, Valero demandó que tanto el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez como las instituciones europeas eleven el tono y apliquen todas las medidas diplomáticas necesarias para garantizar la liberación de Maduro y su esposa, así como el respeto a la legalidad internacional. El dirigente subrayó la urgencia de frenar las políticas de la actual administración estadounidense mediante actuaciones coordinadas y firmes desde España y Bruselas.

En su comparecencia, Valero también responsabilizó a sectores de la política española de facilitar la agenda estadounidense en la región. En sus palabras, “la inestimable ayuda de la ultraderecha de Vox y de unos pagafantas del PP que son capaces de vender a su madre con tal de caer bien al sátrapa de Trump” favorece los intereses de Washington, según publicó Europa Press.

El líder de IU Andalucía concluyó su valoración solicitando una actuación decidida por parte de las autoridades españolas y europeas, enfatizando que “hay que exigir la liberación de los rehenes, el cumplimiento de la legalidad internacional y aplicar cuantas medidas diplomáticas están en manos de la Unión Europea y del Gobierno Español”. Así, reiteró su llamado a aumentar la presión diplomática y política para prevenir nuevas acciones unilaterales por parte del gobierno estadounidense contra el gobierno venezolano y otros países de la región, como recogió Europa Press.