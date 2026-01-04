Un fallo de telecomunicaciones paraliza el espacio aéreo de Grecia

La Autoridad de Aviación Civil de Grecia indicó que no existe un plazo definido para la resolución de la avería en los sistemas centrales de comunicación, lo que ha generado incertidumbre entre pasajeros y aerolíneas debido a la imposibilidad de planificar la reanudación de vuelos. Según publicó la Autoridad de Aviación Civil a través de un comunicado, el problema surgió a las 09:35 de la mañana y mantiene paralizada la actividad aérea en el país, afectando tanto vuelos nacionales como internacionales.

El medio detalló que el incidente involucra un fallo en los sistemas centrales de radio y comunicación empleados por los centros de control del espacio aéreo griego. Estos sistemas resultan esenciales para la labor de los controladores aéreos, quienes dependen de la infraestructura de telecomunicaciones para coordinar el tránsito y garantizar la seguridad de las operaciones. La Autoridad de Aviación Civil griega enfatizó que, dada la situación, solo se autoriza el paso a una fracción de los sobrevuelos, mientras persisten restricciones operativas en todos los aeropuertos griegos.

El fallo ha implicado la suspensión inmediata de las operaciones en los principales aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas y el aeropuerto de Tesalónica. Estas terminales concentran la mayor parte del tráfico aéreo griego, tanto en vuelos domésticos como en conexiones internacionales. La Autoridad de Aviación Civil confirmó la afectación total del tráfico, ya que la práctica totalidad del espacio aéreo griego permanece inhabilitada para la mayoría de los vuelos.

Según señaló la Autoridad de Aviación Civil, la prioridad ha sido la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, por lo que se ha limitado drásticamente la actividad aeronáutica mientras se busca una solución técnica. Las autoridades informaron que el sistema dañado resulta indispensable tanto para la emisión de instrucciones por parte de los controladores como para el contacto con aviones en vuelo, motivo por el cual el bloqueo impacta a todas las operaciones programadas.

De acuerdo con lo reportado, la situación ha generado largas filas y demoras en los aeropuertos afectados. Los pasajeros han permanecido a la espera de novedades, mientras las aerolíneas gestionan la reubicación y el alojamiento temporal de quienes se han visto obligados a modificar o cancelar sus planes de viaje. El colapso de los sistemas de telecomunicaciones también afecta a los vuelos en tránsito por el espacio aéreo nacional, obligando a muchos aviones a modificar rutas o buscar alternativas fuera de la jurisdicción griega.

La Autoridad de Aviación Civil no ha ofrecido explicaciones específicas sobre el origen del fallo ni ha ofrecido una estimación de cuánto tiempo requerirá la reparación. El comunicado remitido por la entidad apela a la comprensión de los usuarios y promete la actualización de la información tan pronto como exista una previsión de restablecimiento del servicio.

Mientras tanto, la atención se centra en los equipos técnicos encargados de diagnosticar y subsanar la avería. Expertos trabajan para determinar si la causa radica en un desperfecto técnico propio de la infraestructura o si se trata de algún otro problema que requiera la intervención de especialistas adicionales. La ausencia de un plazo concreto para la normalización acrecienta la preocupación entre los operadores del sector y los usuarios del sistema aeroportuario griego.

La Autoridad de Aviación Civil recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para informarse sobre el estado de sus vuelos y posibles alternativas. También aconsejó a los viajeros abstenerse, en la medida de lo posible, de acudir a los aeropuertos sin la confirmación de que su vuelo será operado, con el objetivo de evitar aglomeraciones innecesarias.

La paralización del espacio aéreo griego por un fallo en telecomunicaciones constituye un episodio inusual dentro del continente europeo. El restablecimiento del tráfico aéreo depende ahora de la capacidad técnica para solucionar la avería, mientras crece la presión sobre las autoridades encargadas del control y la seguridad del espacio aéreo nacional.