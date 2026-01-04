Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

El anuncio sobre la gratuidad del acceso a Internet satelital en Venezuela incluye una fecha límite precisa: los usuarios podrán conectarse sin costo hasta el 3 de febrero. Según especificó SpaceX, propietaria de Starlink, esta medida busca asegurar que los habitantes del país sudamericano mantengan la posibilidad de acceder a la red en medio de un contexto de alta tensión, marcado por hechos recientes de relevancia internacional. El comunicado, divulgado por la propia empresa en su cuenta oficial de X, estableció que la cobertura abarcará a toda la población venezolana durante este periodo.

De acuerdo con la información publicada por SpaceX y difundida por diversos medios, la decisión de ofrecer Internet en forma gratuita se produce tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra infraestructuras civiles y militares en Venezuela. Estos ataques tuvieron lugar la noche anterior, afectando instalaciones tanto en la capital como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según reportó SpaceX en su anuncio y recogió el medio. Durante esta escalada, las autoridades venezolanas calificaron la intervención como una “agresión criminal” que tuvo consecuencias notorias en diferentes regiones del país.

El impacto de la ofensiva no se limitó a daños materiales. Tras la serie de ataques, fuerzas estadounidenses procedieron a la detención del presidente Nicolás Maduro. El mandatario fue trasladado a un centro de detención en Nueva York, donde permanece bajo custodia y enfrenta cargos relacionados con conspiración narco-terrorista, detalló SpaceX en el comunicado sobre el contexto en el que surge la medida de conectividad. La situación mantiene a la nación y a la comunidad internacional a la espera del proceso judicial que podría definirse en tribunales estadounidenses.

El medio reportó que la empresa dirigida por Elon Musk actuó con rapidez, dado el escenario de inestabilidad generado en Venezuela. Bajo estas circunstancias, SpaceX decidió implementar la cobertura gratuita de Internet, una medida que ya ha sido aplicada anteriormente en otras zonas en conflicto. De acuerdo con la información recopilada por la empresa, su sistema Starlink emplea una red de satélites diseñados para ofrecer acceso a banda ancha en regiones donde otros servicios de comunicación resultan inaccesibles o han sido interrumpidos por motivos bélicos o de catástrofes.

El material informativo de SpaceX recordó antecedentes donde Starlink jugó un papel central en la provisión de comunicaciones durante crisis internacionales. Otro caso citado es Ucrania, donde, durante un tiempo considerable, las fuerzas locales encontraron en la red satelital una herramienta esencial para mantener la conectividad, luego de que la infraestructura terrestre sufriera daños graves por acciones militares. Este tipo de despliegue confirmó la funcionalidad de la tecnología en escenarios donde el acceso tradicional a Internet se ve comprometido por causas externas.

La disponibilidad gratuita del servicio en Venezuela representa, según informó SpaceX, una forma de asegurar que la población pueda mantenerse informada y comunicada durante este periodo de incertidumbre. El servicio está diseñado para funcionar incluso en áreas aisladas o bloqueadas, utilizando terminales de usuario que se conectan directamente con la constelación de satélites sin depender de la infraestructura local, lo que permite sortear interrupciones derivadas de ataques o sabotajes en tierra.

De acuerdo con datos proporcionados en la comunicación oficial de SpaceX y replicados por medios internacionales, esta decisión responde a la convicción de la empresa de “garantizar conectividad continua”. El acceso gratuito no se extenderá de forma indefinida, ya que está previsto que concluya el 3 de febrero, e involucra únicamente a quienes se conecten dentro del territorio venezolano. Las autoridades venezolanas, por su parte, no emitieron respuestas inmediatas al anuncio, mientras la situación política y militar mantiene un alto grado de volatilidad.

El comunicado emitido por SpaceX en su cuenta de X, y citado por el medio, subrayó la intención de la empresa de mantener en línea a los ciudadanos venezolanos mientras las condiciones lo permitan. Durante el tiempo de cobertura, cualquier usuario que disponga de una terminal Starlink podrá acceder a la red sin costo y con la promesa de banda ancha, lo que representa una ventaja significativa frente a otros métodos de conexión en entornos de crisis nacional. El medio destacó la importancia de esta medida a la luz de los antecedentes en otros escenarios internacionales y el rol cada vez mayor de las tecnologías espaciales en el campo de las comunicaciones de emergencia.

La evolución de los acontecimientos políticos y el curso judicial abierto en torno a la figura de Nicolás Maduro continúan generando atención internacional. En este clima, la decisión de SpaceX de actuar de manera puntual se suma a la lista de respuestas que actores no estatales pueden ofrecer durante crisis complejas, según recogió el medio en su cobertura del hecho. Resta aguardar la evolución de la situación en Venezuela para determinar cómo incidirá la disponibilidad de Internet satelital en el desarrollo de los hechos y en la cotidianidad de la población afectada.