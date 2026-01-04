Agencias

La cónsul de Venezuela en Bilbao llama a los venezolanos activarse para derrotar "la agresión del asesino Trump"

Durante una protesta en Bilbao, la representante diplomática Glenna del Valle Cabello instó a la comunidad venezolana a movilizarse y rechazar la injerencia estadounidense, defendiendo la soberanía nacional tras la detención de Nicolás Maduro y criticando duramente a Donald Trump

Durante la concentración realizada este domingo en Bilbao, numerosos manifestantes exigieron la liberación del presidente Nicolás Maduro, cuya imagen fue desplegada durante la protesta. La convocatoria, impulsada por la plataforma Hegoak, reunió a ciudadanos que rechazan la intervención estadounidense en Venezuela y el arresto de Maduro, expresando su apoyo al liderazgo venezolano y la defensa de la soberanía nacional.

Según detalló el medio, la cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna del Valle Cabello, participó en la movilización y exhortó a la comunidad venezolana a activarse para enfrentar lo que denominó como "agresión imperialista" liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cabello, quien es hermana de Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, comunicó ante los manifestantes que no ha mantenido contacto con su familiar desde los hechos recientes. Expresó que "todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista", remarcando su convicción en que la movilización social logrará ese objetivo.

Durante su intervención, Glenna del Valle Cabello compartió fragmentos de la resolución emitida la noche anterior por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En ese documento, el TSJ dispuso que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez asuma y ejerza, en calidad de “encargada”, todas las atribuciones que corresponden al cargo de presidenta del país tras la detención de Nicolás Maduro. Según publicó el medio, Cabello recalcó que esa decisión reafirma el compromiso institucional y legal frente a la coyuntura actual.

Además, la cónsul afirmó que Venezuela pertenece únicamente a los venezolanos y rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Sobre el presidente estadounidense, Cabello expresó: “Trump es un asesino y criminal porque ha dejado muertos en nuestro país, aunque desconocemos cuántos exactamente”. La representante diplomática insistió en que “nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Los venezolanos les pertenece Venezuela, a nadie más, tanto sus recursos como su pueblo”.

De acuerdo con el reporte, los participantes en la protesta también exigieron la libertad de Nicolás Maduro y manifestaron su rechazo a las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense. La concentración reunió a una amplia variedad de ciudadanos, quienes, según consignó el medio, se unieron a las críticas hacia la administración estadounidense y expresaron su respaldo al liderazgo venezolano.

Según informó el medio, la concentración formó parte de una serie de actos organizados en distintas ciudades en respuesta a los acontecimientos recientes en Venezuela. Glenna del Valle Cabello remarcó la importancia de mantener la unidad nacional ante los desafíos externos e instó a la diáspora venezolana en el extranjero a mantenerse atenta e involucrada en la defensa de la soberanía nacional.

El medio detalló que, durante el evento, la convocatoria incluyó la lectura de la resolución del Tribunal Supremo y la manifestación de apoyo a la vicepresidencia interina, junto con consignas en contra de la política de sanciones y acciones estadounidenses. La protesta se desenvolvió en un clima de mensajes centrados en la autodeterminación y la responsabilidad exclusiva de los venezolanos sobre el destino de su país y sus recursos.

Las declaraciones, tanto de la cónsul como de los asistentes, reflejaron una postura de rechazo a cualquier intervención externa y la reafirmación de la legitimidad de las instituciones venezolanas para responder a la crisis política provocada por el arresto de Maduro. Glenna del Valle Cabello concluyó su intervención dejando claro ante los reunidos que su llamado es a la movilización y la defensa activa contra lo que definió como una “agresión imperialista” que, afirmó, será rechazada por el pueblo venezolano.

